خبر صادم!! هؤلاء ممنوعون من صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2024 .. قانون التأمينات والمعاشات

مع بداية العام الحالي 2024 زفت الحكومة بشرى سارة للمواطنين من أصحاب المعاشات وذلك بعد اعتماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من اليوم الأول من شهر مارس الماضي، ولكن على الرغم من قرار الزيادة إلا أن هناك بعض الفئات لن تتمكن من الحصول على تلك الزيادة وفقا لقانون التأمينات الجديد فتعرف معنا على الفئات الممنوعة من صرف المعاشات بالزيادة الجديدة كالتالي.

وقف صرف المعاشات بالزيادة الجديدة لهؤلاء

وفقا لقانون التأمينات الجديد والزيادة المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية إلا أن هناك حالتين يمنع أصحابها من الحصول على تلك الزيادة والتي جاءت على النحو التالي:

التحاق المواطن صاحب المعاش بعمل إضافي يحصل من خلاله على راتب شهري يساوي قيمة المعاش الشهري أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل الشهري عن المعاش يصـرف إليه الفرق بداية من يوم التحاقه بالعمل في شهر يناير من كل عام.

مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين لمدة تزيد عن خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في الحصول على المعاش في حالة ترك العمل اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك العمل.

قيمة زيادة المعاشات

طبقا لقرار زيادة المعاشات في المادة الأولى والتي تنص على أن تزيد قيمة المعاشات بنسبة 15% بدءا من أول شهر مارس 2024 وأيضا المعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين: