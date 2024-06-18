خبر صادم!! هؤلاء ممنوعون من صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2024 .. قانون التأمينات والمعاشات

مع بداية العام الحالي 2024 زفت الحكومة بشرى سارة للمواطنين من أصحاب المعاشات وذلك بعد اعتماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من اليوم الأول من شهر مارس الماضي، ولكن على الرغم من قرار الزيادة إلا أن هناك بعض الفئات لن تتمكن من الحصول على تلك الزيادة وفقا لقانون التأمينات الجديد فتعرف معنا على الفئات الممنوعة من صرف المعاشات بالزيادة الجديدة كالتالي.
وقف صرف المعاشات بالزيادة الجديدة لهؤلاء
وفقا لقانون التأمينات الجديد والزيادة المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية إلا أن هناك حالتين يمنع أصحابها من الحصول على تلك الزيادة والتي جاءت على النحو التالي:
- التحاق المواطن صاحب المعاش بعمل إضافي يحصل من خلاله على راتب شهري يساوي قيمة المعاش الشهري أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل الشهري عن المعاش يصـرف إليه الفرق بداية من يوم التحاقه بالعمل في شهر يناير من كل عام.
- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين لمدة تزيد عن خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في الحصول على المعاش في حالة ترك العمل اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك العمل.
قيمة زيادة المعاشات
طبقا لقرار زيادة المعاشات في المادة الأولى والتي تنص على أن تزيد قيمة المعاشات بنسبة 15% بدءا من أول شهر مارس 2024 وأيضا المعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:
- الأول قانون رقم 71 لسنة 1964.
- الثاني هو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- حيث تبلغ قيمة زيادة المعاشات بعد زيادتها 1500 جنيه كحد أقصى و 195 كحد أدنى، كما قامت الهيئة القومية للمعاشات برفع الحد الأدنى للمعاشات في شهر يناير الماضي ليصبح 1300 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى للمعاشات ليصبح 10080 جنيه مصري.