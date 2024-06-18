” 17.000 دج 🇩🇿 ” شروط منحة البطالة 2024 + منحة المرأة الماكثة في البيت ||خبر مفرح جدا للجزائريين

تقدم الحكومة الجزائرية العديد من المنح التي هدفها توفير حياة كريمة للمواطنين بالجزائر من أبرز هذه المنح منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 ومنحة البطالة، حيث أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر عن تجديد منحة البطالة 2024 الجزائر، وذلك لمساندة هؤلاء العاطلين عن العمل بمبلغ مالي يصرف كل شهر لتحسين مستوى معيشتهم، يتم تجديد منحة البطالة بالجزائر كل سنة أشهر وذلك لإقصاء غير مستحقي المنحة وإعطائه لمن تحققت بهم الشروط، بالإضافة إلى منحة المرأة الماكثة وهي لربات البيوت الغير عاملات من أجل رعاية أطفالهم، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم شروط منحة البطالة 2054 ورابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024.

شروط منحة البطالة 2024

هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدم للحصول على منحة البطالة لكي يحصل على راتب شهري 17000 دينار وهذه الشروط هي:

الإقامة بشكل دائم في الجزائر وأن يكون المتقدم من أب وأم جزائريين.

الحد الأدنى لعمر المتقدم هو 18 عاماً والحد الأقصى 40 عاماً.

أن يكون المتقدم عامل عن العمل ولا يوجد أي دخل ثابت.

أصحاب الأمراض المزمنة هم من لهم الأولوية في القبول.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

يمكن لكافة نساء الجزائر التسجيل في المنحة إلكترونياً ومن المنزل دون الذهاب إلى أي مؤسسة حكومية، حيث كشفت الحكومة الجزائرية عن رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل من خلال اتباع هذه التعليمات التالية: