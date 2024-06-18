عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني حلقة1 2024.. موعد الإذاعة!

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول المسلسل التركي الشهير صلاح الدين الأيوبي، فاتح القدس في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع عرض حلقات الجزء الأول التي شهدت إقبالاً كبيرًا بين ملايين المتابعين والمشاهدين حول العالم، لكونه يعد عمل تاريخي ضخم، تدور أحداثة حول تحرير القدس والأحداث المريرة التي مرت بها فلسطين وأهلها على يد الصليبين في الوقت ذاته، وعليه فإن المسلسل يتم عرضه على مدار 3 مواسم متتالية، والجميع في الوقت الحالي يتساءل عن الموسم الثاني بعد انتهاء الموسم الأول، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

في الوقت الحالي، بدأت أعمال التصوير للموسم الثاني، التي يشهد إضافات جديدة من الممثلين وأحداث في الديكورات والجرافيك التي سيكون من أقوى المواسم المعروضة في تاريخة، حتى أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لإذاعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني، لكن التوقعات تُشير بأن عرضه سيكون في غضون شهر من الأن، حتى يستعد له ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية.

ما هي قصة صلاح الدين الأيوبي

يحكي مسلسل صلاح الدين، حول البطل المغوار التي خاض من الصراعات الكُبرى مع الصليبين والخونة إلى أن وصل لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فتح القدس ولم تكن سهل مع قائدها الصليبي المغوار، إلا أن الحصار قارب على أعوام متتالية مع فرض السيطرة الجزئية والكلية على مدينة القدس، لحين انتهاز أولى الفرص في فتحها والقضاء على جميع الأعداء داخل جداران القدس.