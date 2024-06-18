ابشروا يا مستفيدين! رابط تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

تعتبر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق من أهم المواضيع التي يولي لها الكثير من المواطنين اهتمام كبير جدًا وبالغ، وحتى هذه اللحظة لم تقم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإصدار النتائج النهائية لأسماء الأشخاص المستفيدين من هذا البرنامج، وعلى ذلك فإننا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن الأسماء المقبولة وبعض الأمور الأخرى الهامة خلال مقالنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام بكل سهولة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق، من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى الحساب الخاص بك على موقع مظلتي الإلكتروني.

بعدها يتم عمل تسجيل دخول بحسابك على الموقع.

ثم يجب الامتثال لكافة الأحكام والشروط والتأكد من استيفائها للحصول على هذا الدعم.

بعد ذلك يتم الضغط على زر الاستعلام.

كذلك ينبغي تعبئة النموذج الخاص بالطلب وإضافة جميع المعلومات والبيانات الشخصية بداخله.

ومن ثم يجب تحديد الوجبة الأخيرة وأيضًا اختيار المحافظة التي تنتمي إليها.

وأخيرًا يتم النقر على زر الإستعلام وسوف تظهر النتيجة أمامك على الشاشة.

شروط الانضمام إلى المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط التي يجب استيفائها حتى تتمكن من الانضمام إلى أسماء المشمولين والحصول على دعم البرنامج، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: