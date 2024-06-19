امتى هتفتح المدارس.. التقويم الدراسي وموعد بداية المدارس 2025.. اعرف التفاصيل كاملة

صرحت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن التقويم الدراسي وموعد بداية المدارس 2025 بشكل رسمي، وذلك الإعلان بخصوص التقويم الخاص بالثلاث سنوات بالإضافة إلى مواعيد بداية وانتهاء العام الدراسي، كما حددت الإجازات المقررة في فصل الصيف والربيع، وترغب الوزارة من وراء الإعلان مساعدة أولياء الأمور والطلاب في التخطيط قبل العودة إلى الدراسة، وبالطبع باقي التفاصيل سنتعرف عليها في هذا المقال.

التقويم الدراسي وموعد بداية المدارس 2025

بخصوص التقويم الدراسي وموعد بداية المدارس 2025 فإن العام الدراسي كما نعلم أن بدايته كانت من يوم 28 من شهر أغسطس الماضي 2023 وانتهى يوم 28 من شهر يونيو 2023، وحصل الطلاب على الإجازة الشتوية منذ يوم 11 من شهر ديسمبر لعام 2023 وانتهت 1 من شهر يناير لعام 2023، بعد ذلك بدأت إجازة الربيع من يوم 25 مارس واستمرت حتى يوم 14 من شهر أبريل، وذلك حتى يستعيد جميع الطلاب نشاطهم قبل العودة للدراسة مرة أخرى.

وحسب ما هو معلن من قبل وزارة التربية والتعليم في الإمارات عن العام الدراسي الجديد فإنه سيبدأ يوم 26 من شهر أغسطس 2024 وينتهي يوم 27 من شهر يونيو 2025 ومن المتوقع أن تبدأ إجازات هذا العام يوم 16 من شهر ديسمبر وتستمر حتى يوم 5 يناير 2025، بينما إجازة الربيع تبدأ من يوم 24 مارس 2025 وتنتهي يوم 13 من شهر أبريل.

ويعكس هذا النظام رغبة الوزارة في إكمال التعليم بشكل منظم، وترغب الدولة جاهدة في توفير بيئة عمل مميزة للطلاب، وكما تحرص الدولة بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية، وتعتمد أيضًا على أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة من أجل مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهد كل يوم إضافات كبيرة تحسن من العملية التعليمية في كافة دول العالم، كل تلك أهداف ترغب الدولة في تحقيقها من أجل الارتقاء بمستوى التعليم.