عيدك هيبقي ملوكي مع مائدة إبداعية! وصفات لحمة مبتكرة هتخلي عائلتك وضيوفك يتكلموا عنها من جمالها!

عيد الأضحى المبارك من الفرص المميزة التي تجعل ربات البيوت تبحث عن طرق مبتكرة لتقديم اللحوم بها، خاصةً وأن العيد من المناسبات السعيدة التي يتبادل خلالها الأقارب الزيارات والتهاني، لذلك أعددنا لك بعض الوصفات التي تجعل مائدتك مميزة تبهرين بها ضيوفك وتبتعدين بها أيضًا عن الطرق التقليدية التي يتم بها تقديم اللحمة.

طريقة طهي اللحمة بالجبنة والبصل

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الطرق المبتكرة التي من خلالها تتمكن من إضافة لمسة إبداع على الطبق فقط أحضري الآتي:

المكونات

لحم.

ثوم، بصل، بطاطس.

بابريكا، شطة، بودرة ثوم.

زعتر طازج، جبنة شيدر شرائح، جبنة موتزاريلا.

زيت ذرة، ملح، فلفل أسود.

طريقة التحضير

افرمي البصل مع الثوم و تبليه بالبهارات الموجودة لديك بعد ذلك افردي اللحم ثم تبليها و ارفعيها على الشواية بعد تسخينها في هذه الأثناء جهزي البطاطس وقطعيها حلقات ثم في زيت غزير وابدأي في قليها نصف قلية وتبليها بباقي البهارات ثم اتبعي الخطوات الآتية:

ادهني صينية بالزيت وضعي بها البطاطس ثم اضيفي فوقها البصل المفروم والجبن ثم أضيفي قطع اللحم المشوي ثم طبقة أخرى من الجبن.

رصي طبقة أخرى من البطاطس وأخيرًا غطي المزيج بالجبن.

في فرن بحرارة متوسطة ضعي اللحم حتى تذوب الجبنة واتركيها تبرد ثم قدميها.

طريقة اللحم الحار بالسمسم

يمكن عمل اللحم بأكثر من طريق لذلك نوفر هذه الوصفة لكل عشاق الطعم الحريف وهي واحدة من الطرق التي لن تستغني عنها بعد اليوم:

المكونات

لحم.

زنجبيل، فلفل ألوان، جزر.

بصل بلدي، بصل أخضر، ثوم.

فلفل حار، صويا صوص.

صوص حلو وحار.

سمسم مطحون، ملح، زيت، فلفل أسود.

طريقة التحضير

قطعي اللحم شرائح ثم تبليها بالثوم والصوص صويا وباقي المكونات واقليها في الزيت بعد رفعها عن النار ضعي شرائح البصل والفلفل والجزر مع التقليب الجيد بعد ذلك اعيدي اللحم ثانية واضيفي له الفلفل الحار ثم يقدم.