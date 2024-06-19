هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra بشاشة عالية الجودة وإمكانيات خيالية 

هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra يعد أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Galaxy S الشهيرة من شركة سامسونج والذي يواصل دفع حدود التكنولوجيا والابتكار في سوق الهواتف الذكية حيث يأتي هذا الهاتف بمواصفات وإمكانيات متقدمة تجعله رائدا في فئته متميزا بشاشة عالية الجودة وأداء قوي وتصميم أنيق باختصار يمثل Samsung Galaxy S24 Ultra قمة التكنولوجيا الحديثة مقدما للمستخدمين تجربة متميزة من الأداء القوي والشاشة الرائعة والابتكارات المتقدمة في التصوير والبطارية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra

هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra هو أحد أحدث الهواتف الذكية من شركة سامسونج ويأتي بمواصفات وإمكانيات متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين إليك نظرة على المواصفات والإمكانيات البارزة لهذا الهاتف:

يصل حجم الشاشة إلى حوالي 6.8 بوصة.

النوع Dynamic AMOLED 2X.

تصل دقة الشاشة إلى 3200 × 1440 بكسل (QHD+).

معدل التحديث يصل إلى 120 هرتز.

النوع يعتمد على المنطقة إما Snapdragon 8 Gen 2 أو Exynos 2400.

السرعة أداء عالي مع معمارية متقدمة لتحسين كفاءة الطاقة والأداء.

ذاكرة الوصول العشوائي RAM خيارات بين 12 جيجابايت و16 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية خيارات 256 جيجابايت 512 جيجابايت، و1 تيرابايت.

تصل دقة الكاميرا الرئيسية الي 200 ميجابكسل.

كاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل.

كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع زووم بصري 3x.

كاميرا بيريسكوب تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع زووم بصري 10x.

كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل مزودة بميزات متقدمة للتصوير السيلفي.

تصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير.

عيوب جوال Samsung Galaxy S 24 Ultra

رغم الميزات المتقدمة التي يتمتع بها هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra هناك بعض العيوب والنقاط التي قد يعتبرها البعض نقاط سلبية: