هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra بشاشة عالية الجودة وإمكانيات خيالية 

هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra يعد أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Galaxy S الشهيرة من شركة سامسونج والذي يواصل دفع حدود التكنولوجيا والابتكار في سوق الهواتف الذكية حيث يأتي هذا الهاتف بمواصفات وإمكانيات متقدمة تجعله رائدا في فئته متميزا بشاشة عالية الجودة وأداء قوي وتصميم أنيق باختصار يمثل Samsung Galaxy S24 Ultra قمة التكنولوجيا الحديثة مقدما للمستخدمين تجربة متميزة من الأداء القوي والشاشة الرائعة والابتكارات المتقدمة في التصوير والبطارية.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra
هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra هو أحد أحدث الهواتف الذكية من شركة سامسونج ويأتي بمواصفات وإمكانيات متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين إليك نظرة على المواصفات والإمكانيات البارزة لهذا الهاتف:
- يصل حجم الشاشة إلى حوالي 6.8 بوصة.
- النوع Dynamic AMOLED 2X.
- تصل دقة الشاشة إلى 3200 × 1440 بكسل (QHD+).
- معدل التحديث يصل إلى 120 هرتز.
- النوع يعتمد على المنطقة إما Snapdragon 8 Gen 2 أو Exynos 2400.
- السرعة أداء عالي مع معمارية متقدمة لتحسين كفاءة الطاقة والأداء.
- ذاكرة الوصول العشوائي RAM خيارات بين 12 جيجابايت و16 جيجابايت.
- ذاكرة التخزين الداخلية خيارات 256 جيجابايت 512 جيجابايت، و1 تيرابايت.
- تصل دقة الكاميرا الرئيسية الي 200 ميجابكسل.
- كاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل.
- كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع زووم بصري 3x.
- كاميرا بيريسكوب تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع زووم بصري 10x.
- كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل مزودة بميزات متقدمة للتصوير السيلفي.
- تصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير.
عيوب جوال Samsung Galaxy S 24 Ultra
رغم الميزات المتقدمة التي يتمتع بها هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra هناك بعض العيوب والنقاط التي قد يعتبرها البعض نقاط سلبية:
- يعد الهاتف من الفئة العليا وبالتالي يأتي بسعر مرتفع قد لا يكون في متناول الجميع.
- بشاشة بحجم 6.8 بوصة قد يكون الهاتف كبيرا وصعب الحمل بالنسبة لبعض المستخدمين.
- يمكن أن يكون ثقيلا نوعا ما مقارنة ببعض الهواتف الأخرى مما يؤثر على راحة الاستخدام لفترات طويلة.
- لا يحتوي الهاتف على منفذ سماعات تقليدي 3.5 ملم مما يعني أن المستخدمين يحتاجون إلى سماعات بلوتوث أو محولات لاستخدام السماعات السلكية التقليدية.
- رغم أن البطارية بسعة 5000 مللي أمبير تعتبر كبيرة إلا أن الاستخدام المكثف الشاشة والمعالج القوي قد يؤدي إلى استنزاف البطارية بسرعة ما يتطلب الشحن المتكرر.
- رغم دعم الشحن السريع حتى 45 واط إلا أن بعض المنافسين يقدمون سرعات شحن أعلى.