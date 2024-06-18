“خلي بالك” اوعى تقرب من الزر دة في التكييف هيخليك تدفع فاتورة كهرباء كتير.. اتعلم ازاى توفر من غير ما تحس

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الملحوظ الذي شهدته معظم البلاد والذي جعل معظم الأشخاص يعتمد على التكييف والمراوح وذلك لتلطيف درجات الحرارة في ظل هذه الأجواء الصعبة، مما ساهم بشكل مباشر في استهلاك الكثير من الكهرباء أيضًا يتم فعل الكثير من العادات الخاطئة التي تزيد استهلاك الطاقة بشكل كبير لذلك نسلط لكم عليها الضوء للتوقف الفوري عنها.

احذر الضغط على هذا الزر بأجهزة التكييف

كشف خبراء أجهزة المكيفات خلال بعض التصريحات أن الجهاز يوجد به زر يساعد على استهلاك الكهرباء بشكل مضاعف مما ينتج عنه ارتفاع في سعر الفاتورة، لذلك فقد أكد الخبراء أن الضغط على زر Fan في ريموت التكيف يساعد على استهلاك الكهرباء بشكل مضاعف مما يعمل على ارتفاع قيمة الفاتورة، كما أكد الخبراء أن هذا الزر فقط يتم الاستعانة به للتحكم في سرعة المروحة وبالتالي مع ارتفاع سرعة مروحة المكيف يرتفع معه استهلاك الكهرباء.

لذلك حتى تتمكن من ترشيد الاستهلاك وتلطيف الجو في نفس اللحظة ينبغي تعديل وضعية الريش مما يساهم في التحكم في سرعة الهواء وبالتالي يتحرك بشكل متساو، أيضًا يمكن للمستهلك تفعيل خاصية أوتو من الريموت والتي من خلالها يتم التحكم التلقائي في سرعة المروحة وايضًا توفير استهلاك الكهرباء.

التبريد السريع بالتكييف

يوجد في التكييف زر مخصص للتبريد السريع وهذه الخاصية تعمل على زيادة معدل الاستهلاك بشكل كبير وملحوظ مما ينتج عنها فاتورة استهلاك بقيمة مالية كبيرة، حيث يعتمد المستهلك على هذا الزر لرفع سرعة المروحة إلى الحد الأقصى وبالتالي يزيد الشعور بالبرودة وبالتالي عند تشغيل هذا الوضع فترة تتراوح بين 15 حتى 30 دقيقة يتسبب ذلك في استهلاك المزيد من الكهرباء.