اشتريه وانت مغمض وعلى ضمنتي ياحج.. هاتف Oppo A79 5G المواصفات المثالية للتليفون المثالي

في عالم الهواتف الذكية تبحث الشركات عن تقديم حلول مبتكرة تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على تجربة مميزة دون إنفاق مبالغ طائلة حيث أن احدى هذه الشركات هي أوبو التي أثبتت جدارتها في تقديم هواتف تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والسعر الاقتصادي ويعتبر هاتف Oppo A79 5G واحدا من هذه الهواتف المتميزة حيث يجمع بين مواصفات حديثة ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G مما يوفر للمستخدمين سرعة إتصال فائقة وأداء ممتاز.

مواصفات هاتف Oppo A79 5G

هاتف Oppo A79 5G هو أحد الهواتف الاقتصادية التي أطلقتها شركة أوبو والتي تجمع بين السعر المعقول والمواصفات الجيدة لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بمواصفات مثالية دون إنفاق مبالغ كبيرة إليك نظرة شاملة على مواصفات هذا الهاتف:

يصل حجم الشاشة إلى 6.56 بوصة.

نوع الشاشه IPS LCD.

تصل دقة الشاشة إلى 1612 × 720 بكسل (HD+).

معدل التحديث 90 هرتز مما يوفر تجربة مشاهدة سلسلة.

يحتوى الهاتف على معالج من نوع MediaTek Dimensity 6020.

معالج قوي في فئته الاقتصادية يوفر أداء جيدا لتشغيل التطبيقات والألعاب اليومية.

تصل ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجابايت.

التوسيع دعم بطاقات microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.

تصل دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية إلى 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 تلتقط صورا بجودة عالية في ظروف الإضاءة المختلفة.

كاميرا عمق 2 ميجابكسل لتحسين تأثيرات العمق في الصور البورتريه.

الكاميرا الأمامية في تصل دقتها إلى 8 ميجابكسل لصور سيلفي واضحة وفيديوهات بجودة مقبولة.

تصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير.

الهاتف يقوم بدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط مما يوفر شحنا سريعا وفعالا.

سعر هاتف Oppo A79 5G

سعر هاتف Oppo A79 5G يمكن أن يختلف بناء على السوق والمنطقة التي يتم بيعه فيها بالإضافة إلى العروض والتخفيضات المتاحة بشكل عام كما يتوقع أن يكون سعر الهاتف في الفئة الاقتصادية أو المتوسطة مما يجعله جذابا للمستخدمين الباحثين عن أداء جيد بسعر معقول.