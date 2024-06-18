يا فرج الله هتحصل على 500 درهم مغربي💶.. بعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
يا فرج الله هتحصل على 500 درهم مغربي💶.. بعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024
يا فرج الله هتحصل على 500 درهم مغربي💶.. بعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024

الحكومة المغربية بالتعاون مع النقابات العمالية أعلنت عن زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024 لجميع العاملين في القطاع الخاص والعام بنحو 500 درهم دفعة أولي والدفعة الثانية تقدر بنحو 500 درهم وذلك في ظل سعي الحكومة في توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه الجميع، وتزايد البحث من قبل المعلمين بجميع القطاعات في المغرب عن معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالزيادة الجديدة وهذا سوف نوضحه لكم في هذا التقرير.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024

أوضحت الحكومة في المغرب بالتعاون مع النقابات العمالية عن زيادة حد الأجور الأدنى لجميع العاملين بالقطاع العام وذلك بنحو 500 درهم تم صرفها في شهر مايو 2024، والدفعة الثانية بنحو 500 درهم يتم صرفها في يوليو 2025، ويستفيد العاملين في القطاع الخاص بزيارة الحد الأدنى للأجور اعتباراً من شهر يناير 2025، والدفعة الثانية في شهر يناير 2026، حيث تسعى الحكومة المغربية إلى توفير الدعم المالي للمواطنين من أجل الحصول على متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في المغرب

الجدير بالذكر قامت الحكومة برفع الشريحة الأولى الخاصة بالدخل المعفي من الضريبة إلى 40 ألف درهم بدلاً من 30 ألف ويتم إعفاء أى دخل شهري أقل من 6 آلاف درهم، كما أتاحت الحكومة المغربية خدمة الاستعلام عن رواتب العاملين بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية  في المغرب.
  • ثم اضغط على رواتب.
  • ثم يتم تحديد المؤسسة التابع لها الموظف.
  • بعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
  • ثم ادخل رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.
  • اضغط على كلمة استعلام.
  • انتظر لحظة سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل.
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ahmed masoud

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