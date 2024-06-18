“طعمها يجنن اعمليها في العيد” سر شاورما المطاعم بقي عندك! حضرها بخطوات سهلة وطريقة مضمونة

شاورما اللحم واحدة من الأصناف اللذيذة التي يلجأ الكثيرون إلى إعدادها في المناسبات وأيضًا العزومات، يرجع ذلك إلى الرائحة المميزة التي تبعث من الطبق هذا غير طعمها الشهي الذي يجعلها دومًا الخيار الأول لتناول وجبة لذيذة، لذلك ترغب الكثيرات في تجهيزها بنفس طعم المحلات إلا أن هناك بعض الأسرار التي ينبغي التعرف عليها أولًا أهمها تتبيلة اللحمة.

شاورما اللحم بالتتبيلة السرية

يمكن تجهيز الشاورما في المنزل بسهولة وبطعم لذيذ ينافس المحلات الكبرى لذلك ينبغي توفير بعض المكونات وتنفيذ عدة خطوات بسيطة:

المكونات

يمكن تجهيز الوصفة بسهولة وذلك بعد إحضار الآتي:

2 كيلو شرائح لحم طازج.

½ كوب زيت زيتون.

¼ كوب لبن زبادي.

¼ كوب عصير ليمون.

بصلة.

ملعقتين ثوم مهروس.

ملح، ملعقة كزبرة بودرة، ملعقتين بهارات شاورما.

½ ملعقة قرفة.

ملعقة كركم.

½ ملعقة فلفل اسود.

شرائح طماطم، مخلل، خبز فينو.

ثومية، صوص طحينة.

طريقة العمل

جهزي التتبيلة من خلال إضافة الليمون مع التوابل وزيت الزيتون والثوم والزبادي واخلطيهم سويًا في إناء مناسب ثم اتبعي الآتي: