إصابة مبابي ونقله للمستشفى لأجراء عملية عاجلة: تفاصيل إصابة نجم فرنسا في أول مباراة له أمام النمسا في يورو 2024 ومدة غيابه

وسط اهتمام كبير من الرأي العام الرياضي العالمي بشأن إصابة النجم كيليان مبابي، لاعب فرنسا وريال مدريد الجديد، وذلك خلال مباراته الأولى في يورو 2024 ضد النمسا، حيث تعرض مبابي لإصابة بالغة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدف نظيف ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

أحداث المباراة وتفاصيل إصابة مبابي

خلال المباراة التي اقيمت على ملعب مدينة دوسلدورف بألمانيا، سجل مدافع منتخب النمسا ماكسيميليان فوبر هدفًا عكسيًا في فريقه بالدقيقة 38 من زمن اللقاء، ليمنح فرنسا فوزًا صعبًا أمام 46 ألف مشجع وتحت إدارة الحكم الإسباني الدولي خيسوس خيل مانزانو.

كما شهدت الدقائق الأخيرة من زمن المباراة تعرض مبابي للإصابة، وذلك عقب اصطدامه بلاعب المنتخب النمساوي كيفن دانسو، مما أدى إلى حدوث نزيف حاد بالأنف، كما تم علاجه على أرض الملعب قبل أن يقرر المدرب ديديه ديشامب استبداله بأوليفيه جيرو في الدقيقة 90.

تفاصيل إصابة مبابي وفترة غيابه المتوقعة

بحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، يعاني مبابي من كسر في الأنف وسيحتاج إلى عملية جراحية عاجلة لإعادة الوضع إلى طبيعته، كما أنه من المحتمل أن يواصل اللعب في البطولة بقناع واقٍ على الوجه، حيث يتوقع أن يغيب لمدة تقارب 10 أيام لتجنب تفاقم الإصابة، هذا يعني أنه سيغيب عن مباريات الدور الأول بالكامل، حيث ستلعب فرنسا ضد كل من هولندا وبولندا يومي 21 و25 يونيو الحالي.

حيث أنه من المقرر أن يخضع كيليان مبابي لعملية جراحية عاجلة في مستشفى مدينة دوسلدورف العام خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أظهر أحد الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل مبابي في طريقه إلى المستشفى بسيارة إسعاف خاصة، وأعرب طبيب المنتخب الفرنسي السابق عن قلقه من إمكانية عودة مبابي للعب في البطولة الحالية.

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