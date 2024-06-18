رابط النتيجة مباشر results.mlazemna نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 في عموم العراق

أنهت الطلاب في جميع أنحاء العراق اختبارات السادس الاعدادي، ورغم انتهاء الامتحانات، إلا أن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول لم يتم الكشف عنها بعد، تتزايد حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج هذه الامتحانات المهمة، حيث أوضحت الوزارة أنه سيتم نشر النتائج بمجرد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات بشكل كامل، من المتوقع أن تتم عملية النشر بعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذا العام 2024، للحصول على رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 في جميع المحافظات بسهولة، يتوجه الطلاب إلى زيارة موقع “نتائجنا” عند توفر النتائج. يمكنكم التحقق منها بخطوات بسيطة كما سنبين.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إمكانية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 من خلال الموقع الرسمي للوزارة، يُمكن الولوج إلى النتائج أيضًا عبر موقع “نتائجنا” المتخصص في عرض النتائج التعليمية لجميع المراحل، يُشجع الطلبة وأولياء الأمور على زيارة الموقع الرسمي للتعرف على النتائج ومتابعة الإجراءات اللازمة بعد النتائج.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول

يتيح موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي لجميع المحافظات في العراق، كما أن وزارة التربية بينت أن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 ستصبح قريبا متاحة على الموقع، ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع عليها إلكترونيا، وذلك باتباع الخطوات التالية: