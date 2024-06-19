من هنا هتعرف نتجيتك.. نتائج الثاني عشر وجميع المراحل 2024 برقم المدني أو رقم الجلوس

صرحت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن نتائج الثاني عشر وجميع المراحل 2024 سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد انتهاء عمليات التصحيح، ومن الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العدواني قد اعتمد بشكل رسمي أسماء الطلاب الأوائل في القسم العلمي والأدبي، ونحن نعلم جيدًا أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة في حياة الطلاب خاصةً أن بناءً عليها يتم تحديد الكلية التي سيلتحق بها الطالب بناءً على درجاته.

نتائج الثاني عشر وجميع المراحل 2024

أصبح ليس من الضرورة أن يذهب الطلاب إلى المدارس من أجل معرفة نتائجهم بعد انتهاء الامتحانات بل يمكن من وجوده في المنزل الاستعلام عن النتيجة من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الكويتية.

الضغط على خيار “الخدمات الطلابية” الموجودة في القائمة الرئيسية.

إدراج الرقم المدني الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

كتابة الرقم السري.

تحديد خيار “نتيجة طلاب الصف الثاني عشر”.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

الضغط على زر “عرض النتيجة” من أجل الحصول على النتيجة فورًا.

موعد ظهور نتائج طلاب الصف الثاني عشر بالكويت 2024

تم الإعلان رسميا عن أوائل الثانوية العامة في الكويت لطلاب القسمين الأدبي والعلمي حيث ضمت القائمة الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في الامتحانات، بينما بخصوص موعد إعلان النتيجة فإن الوزارة أعلنت أن بعد انتهاء عملية مراجعة الأوراق في كافة المحافظات سيتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

كما حرصت وزارة التربية والتعليم الكويتية على توجيه الطلاب وتحذيرهم من بعض الأخبار المنتشرة التي هدفها نشر الخوف في نفوس الطلاب، لذلك طالب الجميع من عدم السير خلف الشائعات المغرضة، وأن الخبر الصحيح الوزارة تنشره فقط عبر منصاتها الرسمية.