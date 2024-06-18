مبروك يابن المحظوظة لو اسمك منهم👌😍.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي أو وزارة العمل العراقية

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
مبروك يابن المحظوظة لو اسمك منهم👌😍.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي أو وزارة العمل العراقية
مبروك يابن المحظوظة لو اسمك منهم👌😍.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي أو وزارة العمل العراقية

الرعاية الاجتماعية تعد من أبرز الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين ويبحث الكثير عن معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث أتاحت الحكومة في العراق خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الوجبة الأخيرة بشكل إلكتروني عبر موقع منصة مظلتي أو من خلال موقع وزارة العمل، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونيه.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية بكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

  • في بداية الأمر قم بالدخول على موقع منصة مظلتي الإلكترونية.
  • أو الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص وزارة العمل  والشؤون الاجتماعية.
  • بعد ذلك اضغط على استعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية.
  • ثم حدد الوجبة التي تريدها.
  • بعد ذلك اختر المحافظة التابع لها.
  • قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • اضغط على كلمة استعلام.
  • انتظر لحظة سوف تظهر أمامك أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في العراق عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وجاءت الشروط على النحو التالي:

  • أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
  • يشترط إقامة المتقدم إقامة دائمة في العراق.
  • أن يكون عدد أفراد العائلة لا يقل عن 4.
  • أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء لا يقل العمر عن 15 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.
  • ألا يكون المتقدم حصل على أى دعم من قبل الحكومة.
  •  لا يمتلك المتقدم سجل تجاري مسجل باسمه.
  • أن يقوم بتقديم طلب الحصول على دعم الرعاية بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة الرسمي.
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ahmed masoud

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