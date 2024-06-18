تحديث واتساب عمر الذهبي ضد الحظر اخر اصدار (ابلود جـــامد).. سابق الكل وامتلكه قبل الجميــع

تحديث واتساب عمر الذهبي حديث لم ينتهي البحث عنه، وذلك للامكانيات والمميزات التي يتحاكى عنها مستخدمي هذا التطبيق، حيث جعلهم يشعرون بالكثير من الخصوصية والأمان اثناء التعامل، ومنها فقد وجدنا الجميع يتساءلون عن هذه المميزات، وهل يمتلك هذا التحديث عيوبا جوهرية أم يخلوا منها، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال السطور القادمة.

تحديث واتساب عمر الذهبي

يعتبر تحديث واتساب عمر الذهبي من أكثر التطبيقات شهرة بين التطبيقات المعدلة لتطبيق واتساب، حيث يمتلك هذا التحديث مجموعة من المميزات التي جعلته الأكثر شهرة بينهم، ومن أهم هذه المميزات وأبرزها ما يلي:

هذا التطبيق بتميز بالخصوصية الشديدة في التعامل مع الآخرين، بحيث لا يمكن لأحد من أصدقائك أن يعرف أنك متصل الآن، وذلك عن طريق الغاء خاصية الظهور في التطبيق.

وأيضا يمكنك إلغاء خاصية جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي.

هذا التطبيق يمكن من خلاله كتابة رسالة وتحديد وقت معين لكي يتم ارسالها فيه، وتسمي هذه الخاصية بجدولة الرسائل.

كما يمتلك التطبيق إمكانية الرد التلقائي على الرسائل في حالة انشغالك في هذا الوقت.

ولمزيد من الخصوصية في هذا التطبيق فيمكنك ان تقوم بالغاء العلامة الزرقاء التي تدل على أنك قد قمت بفتح الرسالة وقراءتها.

هذا بالإضافة إلى تحديد كم كبير من الرسائل ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية يصل إلى 300 رسالة وارسالها مرة واحدة إلى أصدقائك.

تطبيق واتساب عمر الذهبي

وكما قمنا بالرد على سؤال مميزات تحديث واتساب عمر الذهبي، فيجدر بنا الرد أيضا عن السؤال المتعلق بالعيوب، حيث تتمثل عيوب هذا التطبيق في الآتي: