خطوات استعلام وزارة التربية العراقية لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول عموم محافظات العراق موقع نتائجنا

تم الاعلان من قبل وزارة التربية العراقية لينك نتائج الثالث المتوسط، والذي يبحث عنه جميع الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد انتهاء اختبارات الصف الثالث المتوسط في العراق، وقد تم الانتهاء منها في يوم الأربعاء الماضي الذي وافق الخامس من شهر يونيو، وسيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام الحالية، وذلك لأن عملية تصحيح الأوراق تحتاج إلى 10 أيام فقط، حتى يتم الانتهاء منها ومن بعدها يتم الإعلان عن النتيجة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول العراق

في تلك الفترة تم إتاحة بواسطة وزارة التربية العراقية لينك نتائج الثالث المتوسط إلى الجميع، حتى يتم الحصول على النتيجة فور أن يتم اعتمادها بواسطة وزير التربية والتعليم، وأكدت أنه أيام قليلة وسيتم إتاحة النتيجة في مختلف محافظات العراق منها البصرة ونينوى وبغداد وميسان والمثنى وذي قار، وتلك النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، كما أنها ستكون متاحة أيضا عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، والذي يتطلب تدوين بعض البيانات التي تتعلق بالطالب، والتي يلزم أن تدون بشكل صحيح للحصول على النتيجة في أقل وقت ممكن.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

لبدء استخراج النتيجة الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط بعد اعتمادها، يجب تنفيذ عدة تعليمات هامة للحصول عليها خلال دقائق قصيرة، وتلك التعليمات عبارة عن الآتي: