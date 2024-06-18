الوجبة السابعة “هنا” بسرعة!!.. “وزارة العمل” تُعلن خبر هام حول عدم صدور الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية حتى الان

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية، من أكثر البرامج الداعمة للعديد من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء محافظات العراق، فضلاً عن أنها تمثل أهمية كبيرة للأشخاص في دولة العراق، بما تُساهم في توفير الدعم المادي الملائم لهم، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مع العلم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت بتوضيح سبب تأخير عدم صدور الوجبة السابعة حتى الأن، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

سبب عدم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أن عدم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، هو أن السبب أن الطلبات المقدمة من المواطنين ما زالت قيد أعمال التصحيح والمراجعة التي تشمل العديد من المواطنين والفئات الأقل دخلاً، بالإضافة إلى أنه في حالة الإنتهاء من مراجعة الطلبات المقدمة، وتوفير الدعم الملائم توزيعه على المستفيدين، سيتم العمل على نشر الكشوفات التي من المتوقع أنه تكون في الأيام القليلة المقبلة.

عرض كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي:-