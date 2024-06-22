عاجل ورسميا.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لجميع القطاعات مع صرف الزيادات الجديدة

يشكل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 موضوعا مهما يثير اهتمام الكثير من المواطنين في مصر فهذا الخبر يتعلق برفاهية العاملين في مختلف القطاعات، ويعكس هذا الإجراء اهتمام الحكومة براحة موظفيها ويسهل عليهم التخطيط خلال فترات العطلات و الاحتفالات، وتقديم المرتبات مبكرا يعزز من سعادة الموظفين حيث يمكنهم تلبية احتياجاتهم المالية بسرعة، وسنقدم لكم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 المبكر لكل القطاعات.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وفقا للبحث المتكرر الذي قام به العديد من المواطنين، سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للقطاع العام في جمهورية مصر العربية في اليوم الثامن عشر من الشهر نفسه، و أعلنت وزارة المالية المصرية عن هذا الموعد حيث سيستمر صرف الرواتب لمدة خمسة أيام وفقا للنظام المتبع من الوزارة شهريا وهي كالتالي:

اليوم الأول للصرف: الخميس 18 يوليو 2024م.

اليوم الثاني للصرف: الأحد 21 يوليو 2024م.

اليوم الثالث للصرف: الاثنين 22 يوليو 2024م.

اليوم الرابع للصرف: الثلاثاء 23 يوليو 2024م.

اليوم الخامس للصرف: الأربعاء 24 يوليو 2024م.

جدول الزيادة في مرتبات شهر يوليو 2024

نوضح لكم جدول الزيادة في مرتبات شهر يوليو 2024 وهي كالآتي:

الدرجة الوظيفية الممتازة: يحصل الموظفون على زيادة تصل إلى 12200 جنيه.

الدرجة الوظيفية العالية: يحصل الموظفون على زيادة بقيمة 10200 جنيه.

درجة الوظيفية المدير العام: تشمل زيادة في الراتب تصل إلى 9200 جنيه.

درجة الوظيفية الأولى: يحصل الموظفون على زيادة مالية تصل إلى 8200 جنيه.

درجة الوظيفية الثانية: تكون زيادة في الراتب تبلغ 8000 جنيه.

الدرجة الوظيفية الثالثة: يحصل الموظفون على زيادة مالية قدرها 7500 جنيه.

الدرجة الوظيفية الرابع: يكون زيادة الموظفون تصل إلى 7000 جنيه.

درجة الوظيفية الخامسة: يحصل الموظفون على زيادة مالية قدرها 6500 جنيه.

هذه الزيادات تعكس التفاوت في المستويات الوظيفية داخل الشركة، حيث يتم مكافأة الموظفين حسب مسؤولياتهم و تأثيرهم في العمل.