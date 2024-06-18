متاحة هسة.. نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم الدور الأول في جميع المحافظات العراقية

ينتظر كافة طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق معرفة نتائج الثالث المتوسط، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات النهائية وأكدت الوزارة أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات تتم بكل دقة وشفافية ليحصل كل طالب على درجته كاملة بعد ذلك يتم اعتماد النتيجة رسمياً ورفعها عبر موقع الوزارة حيث أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة أو من خلال موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2024 العراق موقع نتائجنا

في ظل سعي الحكومة في توفير الوقت والجهد لدى المواطنين والاستفادة من التقنيات الحديثة أتاحت وزارة التعليم العراقية خدمة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني.

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم حدد نتائج الثالث المتوسط.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

ادخل بيانات الطالب بشكل صحيح مثل الإسم ورقم الامتحان.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة النهائية بالدرجات ونسبة النجاح.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عبر موقع الوزارة

كما يمكن استخراج نتائج الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة بهدف التسهيل والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: