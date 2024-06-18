بزيادة 100 ألف دينار.. “وزارة المالية” تُعلن استعلام رواتب المتقاعدين بالزيادات الجديدة في العراق

مع اقتراب توزيع رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2024، تبدأ التساؤلات تزداد بشكل كبير حول الإستعلام عن قيمة الراتب التقاعدي بعد إضافة زيادة بلغت 100 ألف دينار عراقي، مع مراعاة بأن هذه الزيادة جاءت وفقًا لما أقره مجلس الوزراء العراقي مؤخرًا مع نهاية العام الماضي، حتى أن هذه الزيادة ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي التي يمر بها العديد من المواطنين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة 100 ألف دينار

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة ليوافق في بداية كل شهر ميلادي، ما لم يكن إجازة أو عُطلة رسمية في العراق، مع العلم أن هناك توقعات كبيرة بأن توزيع الرواتب سيوافق 1-7-2024، حتى أنه سيتم العمل على توزيعه تلقائيًا، مع العلم أن الحكومة العراقية تحرص على صرف الرواتب في مواعيدها دون أي مشكلات أو عقبات تذكر.

ما هي خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين؟

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا للأتي:-