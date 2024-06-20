من هنا.. لينك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 هي الرائجة خلال الساعات القليلة الماضية في العراق، وذلك لرغبة كل طالب في معرفة نتيجته، خاصة أننا نجد عدد كبير من الطلاب يشعرون بالخوف من هذه النتيجة، ويمنون النفس ألا يخيب ظنهم ويحصلون على أعلى الدرجات، خاصة أن مرحلة الصف الثالث المتوسط من أهم المراحل في حياة الطلاب العراقيين، وذلك لأنهم تؤهلهم للدخول في مرحلة تعليمية جديدة.

خطوات البحث عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في العراق

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 فلا بد من اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، أو عن طريق موقع نتائجنا التابع للوزارة.

في الخطوة الثانية قم بالضغط على خيار”نتائج الصف الثالث المتوسط”.

إدخال الاسم رباعي في الأيقونة الموضحة.

كتابة الرقم الامتحاني بشكل صحيح.

وفي آخر خطوة انقر على خيار “استعلام” لإظهار النتيجة والدرجات في حالة صرحت الوزارة بشكل رسمي اعتمادها النتيجة ورفعها عبر الموقع.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بتقديم الشكر لكافة الجهات المسؤولة عن لجان الامتحانات بعد انتهاء الامتحانات بسلامة، وذلك لحرصهم على خروج الامتحانات بأمان دون أي مشاكل وبالفعل قد حدث، كما قدمت شكر لكل المسؤولين عن تصحيح ومراجعة درجات الطلاب، وكما نعلم جيدًا أن الامتحانات استمرت لمدة 16 يوم.

بخصوص موعد ظهور النتيجة فإن خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن النتائج عبر المواقع الرسمية للوزارة، وينبغي على كل طالب متابعة الصفحات الرسمية للوزارة لأن من خلالها سيتم نشر النتيجة، بالإضافة إلى ذلك فإن ما يتم نشره عبر موقع الوزارة هو الخبر الصحيح وليس ما يتداول عبر بعض المواقع التي تبث الخوف في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم.