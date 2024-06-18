مصرف الرافدين قرض 10 مليون للمتقاعدين || من هم الفئات المستفيدة من توزيع 10 مليون دينار التي أعلن عنها المصرف

أعلن “مصر ف الرافدين” عن المستهدفين لتوزيع 10 مليون دينار، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتلبية احتياجات المواطنين، يأتي هذا الإعلان كجزء من شعور المصرف بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز التواصل مع المجتمع، يتوقع أن يحقق هذا التوزيع تأثيرًا إيجابيًا على العديد من الأفراد الذين يحتاجون إلى هذه السلفة، ومن اجل التوزيع العادل قام بوضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي نبينها في الأسطر التالية، وكذلك طريقة الحصول على السلفة من المصرف.

الفئات المستحقة مصرف الرافدين قرض 10 مليون للمتقاعدين

أعلن مصرف الرافدين عن شروط ومبالغ سلفة المصرف التي يوجها للمواطنين العراقيين، كما حدد المصرف المبالغ بناء دخلهم الشهري وجهة العمل كالتالي:

الفئة قيمة السلفة نسبة الفائدة السداد الأقصى نسبة اقتطاع الراتب لا تزيد عن % من يزيد دخلهم عن 5000 دينار 10 مليون دينار 4% سنتان 50% من يقل دخلهم عن 5000 دينار 5 مليون دينار 4% سنتان 50% التابعين لوزارتي الدفاع والداخلية 25 مليون دينار 4% سنتان 50%

شروط سلفة مصر الرافدين

وضع مصرف الرافدين مجموعة من الشروط لكي يمكن المواطنين العراقيين من الحصول على السفلة التي يطرحها البنك، والتي تتمثل في التالي:

يجب على المتقدمين للسلفة أن يكونوا عراقيي الجنسية. ويتوجب عليهم تقديم كفيل ضامن يملك مرتب شهري. بالإضافة إلى إكمال عام كامل في مؤسسة حكومية. هناك شرط يتمثل في فتح حساب جاري في مصرف الرافدين لاستلام المبلغ. الحد الأقصى لسداد السلفة يكون على عامين من تاريخ تقديم الطلب عليها.

بإمكان جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم هذه الشروط التقدم للسلفة والاستفادة من هذا البرنامج الخاص بمصرف الرافدين، عليهم فقط التوجه إلى مصرف الرافدين والموافقة على الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، ليتمكن من حصوله على سلفة مصرف الرافدين حال استكماله لجميع الشروط.