مصرف الرافدين قرض 10 مليون للمتقاعدين || من هم الفئات المستفيدة من توزيع 10 مليون دينار التي أعلن عنها المصرف

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
مصرف الرافدين قرض 10 مليون للمتقاعدين || من هم الفئات المستفيدة من توزيع 10 مليون دينار التي أعلن عنها المصرف
مصرف الرافدين قرض 10 مليون للمتقاعدين

أعلن “مصر ف الرافدين” عن المستهدفين لتوزيع 10 مليون دينار، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتلبية احتياجات المواطنين، يأتي هذا الإعلان كجزء من شعور المصرف بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز التواصل مع المجتمع، يتوقع أن يحقق هذا التوزيع تأثيرًا إيجابيًا على العديد من الأفراد الذين يحتاجون إلى هذه السلفة، ومن اجل التوزيع العادل قام بوضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي نبينها في الأسطر التالية، وكذلك طريقة الحصول على السلفة من المصرف.

الفئات المستحقة مصرف الرافدين قرض 10 مليون للمتقاعدين

أعلن مصرف الرافدين عن شروط ومبالغ سلفة المصرف التي يوجها للمواطنين العراقيين، كما حدد المصرف المبالغ بناء دخلهم الشهري وجهة العمل كالتالي:

الفئةقيمة السلفةنسبة الفائدةالسداد الأقصىنسبة اقتطاع الراتب لا تزيد عن %
من يزيد دخلهم عن 5000 دينار10 مليون دينار4%سنتان50%
من يقل دخلهم عن 5000 دينار5 مليون دينار4%سنتان50%
التابعين لوزارتي الدفاع والداخلية25 مليون دينار4%سنتان50%

شروط سلفة مصر الرافدين

وضع مصرف الرافدين مجموعة من الشروط لكي يمكن المواطنين العراقيين من الحصول على السفلة التي يطرحها البنك، والتي تتمثل في التالي:

  1. يجب على المتقدمين للسلفة أن يكونوا عراقيي الجنسية.
  2. ويتوجب عليهم تقديم كفيل ضامن يملك مرتب شهري.
  3. بالإضافة إلى إكمال عام كامل في مؤسسة حكومية.
  4. هناك شرط يتمثل في فتح حساب جاري في مصرف الرافدين لاستلام المبلغ.
  5. الحد الأقصى لسداد السلفة يكون على عامين من تاريخ تقديم الطلب عليها.

بإمكان جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم هذه الشروط التقدم للسلفة والاستفادة من هذا البرنامج الخاص بمصرف الرافدين، عليهم فقط التوجه إلى مصرف الرافدين والموافقة على الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، ليتمكن من حصوله على سلفة مصرف الرافدين حال استكماله لجميع الشروط.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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