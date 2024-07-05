ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة toyoraljanah 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات بجودة عالية

تردد قناة طيور الجنة، قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أقدم قنوات الأطفال والتي استطاعت خلال هذه السنوات أن يكون لها مكانة فريدة بين القنوات العديدة المخصصة للأطفال، حيث تقدم قناة طيور الجنة الأناشيد والأغاني المخصصة للأطفال بشكل مبتكر عبر مجموعة من الشخصيات الواقعية التي يعيش معها الأطفال يومهم بشكل ممتع ومميز لذلك سوف نتعرف معنا اليوم على تردد قناة طيور الجنة في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة

يحاول القائمين على قناة طيور الجنة أن يقوموا بتحديث التردد الخاص بالقناة بشكل مستمر وذلك للتأكد من جودة الصوت والصورة، ويمكن تنزيل القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الأكثر شعبية بين الأطفال لأنها تناسب مراحل عمرية مختلفة ويمكن تنزيلها على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد : 11274.

معامل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

الاستقطاب : أفقي.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على العرب سات

استطاعت قناة طيور الجنة أن تحقق المعادلة الصعبة عند الجمع بين الترفية واللعب والغناء ويمكن الإستمتاع ببرامجها عبر ترددها على القمر الصناعي عرب سات وهو:

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11310.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب : أفقي.

مزايا قناة طيور الجنة

اكتسبت قناة طيور الجنة شهرتها من خلال المزايا العديدة التي تقدمها القناة وهي كالتالي:

أن القناة تستهدف الأطفال في كافة الأعمار وكافة المراحل العمرية المختلفة.

القناة تعمل بشكل مجاني وبدون تشفير.

تعمل القناة على مدار 24 ساعه بدون أي فواصل أو إعلانات تجارية.

المحتوى الخاص بالقناه ترفيهي وفي نفس الوقت تعليمي وهذا ما يبحث عنه الآباء والأمهات.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة علي جهاز الأستقبال

أن قناة الجنة يمكن أستقبال ترددها من خلال بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها يتم تنزيل القناة وتأتي هذة الخطوات علي النحو التالي: