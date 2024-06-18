عبر العبارات التالية والمقال أمامكم ستتمكن من مشاهدة”مباريات يورو 2024″، ترددات قنوات بين سبورت beIN Sports Max 1-2-3 الناقلة لمباريات يورو 2024، يشهد العديد من عشاق كرة القدم حول العالم اهتمامًا متزايدًا بالبحث عن تردد قناة بي إن سبورت ماكس الجديدة على جميع الأقمار الصناعية، لمتابعة مباريات يورو 2024 بث مباشر، تُعد شبكة قنوات beIN Sports Max من الشبكات الرائدة في نقل المباريات بجودة عالية صوتًا وصورة.

ترددات قنوات بين سبورت beIN Sports Max 1-2-3 الناقلة لمباريات يورو 2024

نضع بين أيديكم الآن كل ما يلزمكم لمشاهدة”مباريات يورو 2024″، من خلال تثبيت ترددات قنوات بين سبورت beIN Sports Max 1-2-3 الناقلة لمباريات يورو 2024، يمكنكم الآن متابعة مبارات اليورو 2024، وتشجيع منتخباتكم المفضلة ومتابعة أقوى مباريات المنتخبات العالمية وذلك عبر تثبيت الترددات التالية:

تردد قناة BeIN Sports HD Max 1 على نايل سات

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

تردد قناة BeIN Sports Max 2 على نايل سات

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التشفير: BISS.

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

تردد قناة BeIN Sports Max 3 على نايل سات

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التشفير: BISS.

القمر الصناعي: Nilesat 7°W

خطوات تثبيت ترددات قنوات بين سبورت ماكس على جهاز الإستقبال

بعد أن تعرفنا معا من خلال ما سبق على لمشاهدة”مباريات يورو 2024″، ترددات قنوات بين سبورت beIN Sports Max 1-2-3 الناقلة لمباريات يورو 2024، نصل الآن معكم عند خطوات تثبيت ترددات قنوات بين سبورت من خلال الخطوات التالية:

ابدأ بالضغط على زر “القائمة” أو “Menu” على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

اختر “تركيب” أو “Installation”.

أدخل الرمز السري الذي عادة ما يكون مكونًا من أربعة أصفار (0000).

حدد القمر الصناعي المناسب، مثل النايل سات أو عرب سات أو سهيل سات.

أدخل تردد قناة بي إن سبورت ماكس التي ترغب في استقبالها.

قم بإدخال المعلومات الإضافية مثل استقطاب القمر الصناعي ومعدل الترميز.

انقر على زر “بحث” أو “مسح”.

انتظر حتى يتم استكمال عملية البحث أو المسح.

بعد ذلك، ستكون قادرًا على مشاهدة قناة بي إن سبورت ماكس على جهازك بسهولة.

تأكد من الاطلاع على الترددات الحالية لقناة بي إن سبورت ماكس عبر الإنترنت لضمان الحصول على أحدث المعلومات لتحقيق أفضل استقبال ممكن