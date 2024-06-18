” تنة ورنة في بيت طمطم وتوتة ” حدث الان تردد قناة تنة ورنة للأطفال 2024 Tana W Rana على النايل سات وعرب سات + تشغيل القناة

قناة تنة ورنة من قنوات الأطفال الفضائية التي نالت على إعجاب الكثيرين وحققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة خلال وقت قصير، وذلك بسبب محتواها المتميز والمتنوع وتقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون وتقدم محتواها بصورة جيدة وصوت واضح وتعمل القناة على مدار اليوم دون انقطاع وبشكل مجاني لا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك شهري لذلك نجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن معرفة تردد قناة تنة ورنة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الأسطر التالية.

تردد قناة تنة ورنة للأطفال على النايل سات

تزايد البحث عن معرفة تردد قناة تنة ورنة عبر القمر الصناعي نايل سات حيث يمكن تحميل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال كتابة البيانات التالية:

تردد القناة هو: 11853.

معامل تصويب الخطأ: 2/3 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD .

تردد قناة تنة ورنة للأطفال على عرب سات

كما يمكن تحميل القناة عبر القمر الصناعي عرب سات وذلك عن طريق إدخال البيانات الآتية:

التردد: 11595.

الإستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تشغيل القناة على جهاز الاستقبال

يمكنك تشغيل قناة تنة ورنة وتنزيلها على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: