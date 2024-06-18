عاااجل.. الاعلان عن نتائج الثانوية العامة للدور الأول في قطر.. مليون مبروك

طلاب وطالبات الصف الثاني عشر في قطر ينتظرون بشوق إعلان نتائج الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، ويترقبون ذلك عبر البوابة الإلكترونية الرسمية بوابة معارف التي تعد المصدر الرسمي لهذا الإعلان، هنا سوف نلقي نظرة على الخطوات التي يمكن اتخاذها للاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر والوقت المتوقع لظهور النتائج.

خطة توزيع الدرجات

تتألف الجزء الأساسي من امتحان الشهادة الثانوية (60% من الدرجة النهائية) من عدة مكونات، بالنسبة للغة العربية، بالرغم من التحديات التي قد تواجه الطلاب في الامتحان، تؤكد الوزارة على عدالة عملية التصحيح، فيما يتعلق باللغة الإنجليزية، يقيم الاختبار مهارات الطلاب في القراءة، الكتابة، الفهم، والاستماع، الرياضيات تتضمن اختبارا شاملا لمفاهيمها الأساسية، بينما يقيم الاختبار العلوم معرفة الطلاب بالفيزياء، الكيمياء، والأحياء، أما في مادة الدين الإسلامي، فتعكف الدرجات على تقييم فهم الطلاب للمبادئ الإسلامية.

المواد الاختيارية (40% من الدرجة النهائية) تتنوع بين المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء المتقدمة، المواد الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا والفلسفة والأدب، والمواد الفنية مثل الرسم والموسيقى والمسرح والفنون الجميلة.

الاستعلام عن النتائج

بعض المصادر تلمح إلى إعلان النتائج في الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، بمجرد إعلان النتائج رسميا، يمكن للطلاب البحث عن نتائج الثانوية العامة في قطر عبر بوابة معارف الإلكترونية باتباع الخطوات التالية: