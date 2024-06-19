استعلم من هنا.. نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 طريقة الاستعلام وموعد ظهورها

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 قدم عدد كبير من الطلاب عليها سواء من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا، وكما نعلم أن نتيجة الاعتراض تمثل أهمية كبيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور في العراق، حيث بعد ظهور النتيجة شعر بعض الطلاب أن درجاتهم أقل من حقهم لذلك يلجأون إلى الطرق التي حددتها الوزارة وهي تقديم اعتراض على النتيجة، وذلك من أجل مطالبة الوزارة بالنظر مرة أخرى في درجاتهم.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 عن طريق الرابط الإلكتروني الذي وفرته الوزارة كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

تحديد أيقونة “نتائج الصف السادس الدراسي”.

الضغط على خيار نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي” للدور الأول.

إدخال المحافظة التي تنتمي لها من خلال الخيارات المتاحة أمامك.

الضغط على أيقونة”تنزيل”.

يمكنك النظر إلى درجاتك ومعرفة إذا تم تحديثها أم مازالت تحت الدراسة.

كما يمكنك أيضا الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا.

نتائج الاعتراضات على نتيجة الصف السادس بالعراق 2024

يواصل المسئولين عن حصر وتجميع الدرجات جهودهم أثناء فحص طلبات الاعتراضات المقدمة من أجل معرفة إذا كان الطالب له درجة ولم يتم احتسابها أم أن ليس له درجات وأن جميع الدرجات التي حصل عليها وتم اعتمادها هي صحيحة، ومن الجدير بالذكر أن كل محافظة ستعلن بشكل مستقل عن نتائج الاعتراضات بعدما تنتهي من حصر درجات الطلاب الذين قاموا بتقديم اعتراض على النتيجة.

وكما نعلم أن عملية الفحص تتم بشكل دقيق لذلك قد تأخذ وقت طويل حتى يتم الإعلان عن النتيجة ومن ثم عرضها على موقع الوزارة.

وفي سياق متصل صرحت الوزارة أن في حالة رسوب طالب في مادتين يمكنه أداء امتحانات الدور الثاني، بينما الرسوب في ثلاث مواد يعيد الطالب السنة في العام القادم.