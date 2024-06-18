الآن استخراج جميع نتائج الطلاب بالمملكة بكافة المراحل عبر نظام نور 2024 noor.moe.gov.sa

الآن يمكن لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية داخل المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن نتائجهم عن العام الدراسي الحالي 2023/2024 – 1444/1445، وذلك عبر نظام نور إلكترونيًا من خلال منصة نور التعليمية التي أتاحتها وزارة التعليم السعودية، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى النتائج ورفعها على شبكة الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور للعام الدراسي 2024

لتوفير المزيد من الوقت والجهد، وفرت وزارة التعليم السعودية رابط نظام نور التعليمي الذي يتيح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج العام الدراسي 1445/2024 بمنتهى السهولة، حيث يمكن الوصول إلى النتائج باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نظام نور التعليمي: ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي عبر الرابط المخصص لذلك.

إدخال بيانات الدخول: قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة.

كتابة رمز التحقق المرئي: أدخل رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة للتحقق من أنك لست روبوتًا.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول: بعد إدخال البيانات الصحيحة، اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

تسجيل الدخول لأولياء الأمور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد: يمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم في بوابة النفاذ الوطني الموحد.

اختيار أيقونة التقارير: بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم التقارير.

اختيار إشعار بنتيجة الطالب: ضمن التقارير، اختر الخيار الخاص بإشعار بنتيجة الطالب لمشاهدة نتائج الطالب بالتفصيل.

استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية

بالإضافة إلى الطريقة التقليدية للدخول، يمكن للأفراد الاستعلام عن نتائج نظام نور عن العام الدراسي الحالي 1444/1445 هـ 2023/2024 م باستخدام رقم الهوية الوطنية، حيث أن هذه الطريقة تتيح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسرعة وسهولة ويسر.

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