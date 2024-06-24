احذر من هذه الأفعال.. خطأ كبير عند التعامل مع عداد الكهرباء ويسبب في زيادة فاتورة الكهرباء

عداد الكهرباء هو جهاز يستخدم لقياس استهلاك الطاقة الكهربائية في منزل أو مؤسسة، يتم تركيبه عادة بواسطة شركة الكهرباء في مكان محدد ويقوم بتسجيل كمية الكهرباء التي تم استخدامها بوحدة الكيلو واط ساعة، ويعد عداد الكهرباء جزءا أساسيا في الفواتير الشهرية للاشتراك في الكهرباء، حيث يمكن للمستخدمين مراقبة استهلاكهم الشهري وإدارته بناء على القراءات التي يوفرها العداد، وأوضح جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن سرعة نفاد شحن الكهرباء في العداد المسبق الدفع يرجع إلى عدة أسباب متنوعة وهذا ما سنوضحه في هذا المقال.

خطأ كبير عند التعامل مع عداد الكهرباء ويسبب في زيادة فاتورة الكهرباء

سبب نفاد شحن الكهرباء بسرعة في العداد المسبق الدفع يعود إلى عدة أسباب مختلفة أبرزها:

عدم ضبط التاريخ والوقت في العداد، يمكن لبعض الأفراد ضبط تاريخ ووقت العداد بشكل غير صحيح، مما يؤدي إلى تقدير غير دقيق لاستهلاك الكهرباء.

تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع باستمرار، بعض الأشخاص يقومون بتشغيل أجهزة كهربائية تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء على نحو مستمر، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة ولكن بطريقة لا تسجل بدقة على العداد.

وضع قطعة معدنية فوق العداد، يعد ذلك وسيلة لتخطي نظام القياس، حيث يتم وضع قطعة معدنية مثل سكين أو قطعة من الألومنيوم فوق العداد، مما يؤدي إلى تقديم قراءات غير دقيقة أو حتى إيقاف تسجيل الاستهلاك تماما.

بعض الأجهزة تذكر المستخدمين بأن عدم ضبط التاريخ في بعض الأحيان يمكن أن يكون نتيجة لتجنب بعض الأفراد للقيام بذلك، ربما للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء أو ببساطة لعدم إيلاء الضبط الزمني اللازم الاهتمام الكافي، قد يعتقد البعض أنه بمجرد حدوث انقطاع للكهرباء فإن الجهاز سيقوم بضبط التاريخ تلقائيا مما يجعلهم يتجاهلون ضبطه يدويا.

رفع شريحة الاستهلاك في عداد الكهرباء

عدم ضبط التاريخ على الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية متعددة، بما في ذلك تزايد الاستهلاك الكهربائي بشكل غير ضروري وتأثيره على فواتير الكهرباء، عادة ما تعتمد شركات الكهرباء على فترات زمنية محددة لحساب استهلاك الكهرباء، وإذا كان التاريخ المضبوط غير صحيح فقد يؤدي ذلك إلى احتساب فترات استهلاك غير دقيقة، على سبيل المثال قد تبدأ وتنتهي الفواتير الشهرية بناء على التاريخ المضبوط في الجهاز، وإذا كان التاريخ غير صحيح فقد يحدث انحراف في تقدير الاستهلاك وبالتالي في الفاتورة النهائية.

بالإضافة إلى ذلك، يصعب تصحيح هذا الخطأ إذا تم اكتشافه في وقت لاحق حيث قد تتطلب عملية التصحيح إعادة ضبط التاريخ مع بداية الشهر الجديد، مما يعني أن أي اختلال في التاريخ يمكن أن يستمر في التأثير على الفواتير لفترة طويلة قبل أن يتمكن المستخدم من إصلاحه.

يواجه العديد من مستخدمي العدادات الكهربائية التقليدية حيرة عند استبدالها بالعدادات مسبقة الدفع بخصوص كيفية شحنها وطبيعة الاستهلاك وكيفية التعامل معها، حيث تقدم الشركة القابضة للكهرباء بعض النصائح والمعلومات للمواطنين لفهم كيفية التعامل مع العداد.

نصائح للتعامل مع العداد مسبق الدفع

يوجد بعض النصائح التي يطب اتباعها للتعامل مع العداد مسبق للدفع وهي: