سجل الآن.. ما هي شروط دعم حساب المواطن 2024 وكيفية التسجيل بالبرنامج

شروط دعم حساب المواطن، بعد ذلك الأمر من أكثر التساؤلات التي يبحث عنها المواطنون باستمرار داخل المملكة العربية السعودية لمعرفة الشروط المطلوبة للتقديم على الدعم قبل التوجه للتسجيل بالبرنامج، وذلك نظرا للاهمية البالغة التي يحظى بها دعم حساب المواطن للعديد من الأسر السعودية في التحسين من ظروف المعيشة لهم خاصة تلك الفئات المحتاجة للدعم، واليكم خلال سطور مقالنا هذا الشروط المطلوبة من أجل التسجيل في دعم حساب المواطن وخطوات التسجيل بالبرنامج إلكترونيا.

شروط دعم حساب المواطن 2024

هناك عدد من الشروط قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها ويجب توافرها جميعها في الراغبين بالتقديم على دعم حساب المواطن، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يشترط أن يكون جميع المتقدمين من حاملي الجنسية السعودية فقط.

يجب على الراغبين في الحصول على الدعم أن يكونوا مقيمين بالمملكة السعودية بشكل دائم دون التواجد خارجها لمدة أكثر من 120 يوم.

علي المتقدمين لدعم حساب المواطن ألا يقل سنهم عن 18 عام ويسمح بأكبر من ذلك.

يشترط ألا يكون لدى المتقدم أي أصول عقارية أو ممتلكات ثمينة خاصة بهم.

يجب أن يكون لدى المتقدمين مسكن خاص بهم ولا تكون اقامتهم الكاملة داخل أى دور الإيواء الحكومية.

خطوات التسجيل في برنامج دعم حساب المواطن

إتاحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية امكانية التسجيل في برنامج دعم حساب المواطن إلكترونيا عبر. الموقع الرسمي للبرنامج، وذلك من خلال الخطوات التالية: