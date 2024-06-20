عاجل في هذا الموعد.. موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول العراق

أوضحت وزارة التربية في العراق أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط النهائية للدور الأول لعام 2024 بشكل مركزي وعبر الإنترنت، و أكدت الوزارة على عدم تحديد موعد نهائي للإعلان عن النتائج حتى الآن، وفي حديثه مع الصحافة أشار المتحدث الرسمي للوزارة، كريم السيد إلى أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة لإتمام عملية تصحيح الامتحانات مؤكدا على نجاح العملية الامتحانية بكافة جوانبها وعدم حدوث أي مخالفات بفضل التعاون الوثيق مع الجهات ذات الصلة.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024

تم التأكيد من مصادر موثوقة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط في الأسبوع المقبل وسيتم بشكل مركزي و إلكتروني عبر موقع الوزارة بعد انتهاء مراحل تصحيح وتدقيق دفاتر الامتحانات، هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير الشفافية والدقة في إعلان النتائج، ويتم التأكد من صحة كل نتيجة قبل إطلاقها للطلاب وأولياء الأمور.

وتشير الوزارة إلى أن هناك متابعة دورية من قبل لجان مختصة في جميع مراكز الفحص التابعة للمديرية العامة، سواء في العاصمة بغداد أو في المحافظات الأخرى بهدف ضمان الالتزام بإجراءات التصحيح والتدقيق بشكل صحيح ومنظم، ويتمتع عملية التصحيح بإشراف مباشر من قبل الوزارة مع توفير كافة الاحتياجات لمراكز الفحص، ما يسهم في ضمان استمرارية عملية التصحيح بجودة عالية و تسييرها بتوقيت مرن يشمل ساعات عمل متأخرة، لضمان إكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن دون التأثير على دقة النتائج.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بسهولة باتباع الخطوات الآتية: