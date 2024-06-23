الإصدار الجديد كله مميزات رهيبة.. طريقة تحديث الواتس الذهبي WhatsApp gold 2024

الواتس الذهبي يعتبر أحد أهم التطبيقات التي استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق نسب تحميل عالية، وأصبح العديد من الأشخاص حول العالم يقومون بتحميله، حيث يتم من خلال إرسال الرسائل للآخرين بالتالي يوفر لهم تجربة استثنائية من خلال التواصل مع الآخرين، وكما نعلم أن كل فترة تقوم الشركة المطورة بإضافة العديد من المزايا للتطبيق من أجل إعطاء فرصة مميزة للمستخدمين.

طريقة تحديث الواتس الذهبي على الهاتف

البعض قد يشعر بالقلق بشأن تحديث الواتس الذهبي من خلال مواقع غير معروفة تسبب مشكلة للهاتف، لذلك سنوضح لكم طريقة تحميله بطريقة آمنة والنسخة الأصلية من خلال السير على بعض الخطوات الآتية:

الدخول إلى الرابط الخاص بتطبيق الواتساب الذهبي من خلال النقر على خانة “تحميل” أو “Download”.

الانتظار قليلًا حتى يتم يتم التنزيل بشكل نهائي.

قم بكتابة الرقم في المكان المحدد.

إدراج رمز التأكيد الذي يتم إرساله لك على رقم الهاتف.

النقر على زر متابعة.

مميزات التحديث الجديد للواتس الذهبي

تتوفر عدة مزايا عند تحديث الواتس آب الذهبي كالتالي:

يمكنك تحديد الوقت الذي ترغب في إرسال الرسائل.

يمكن الرد على الأصدقاء حتى إذا لم يتوفر إنترنت.

يمكن إضافة كلمة سر للواتس.

تستطيع مشاهدة حالات الآخرين دون أن يظهر لهم أنك قمت بالمشاهدة، كما يمكنك قراءة الرسائل دون أن يعرف الطرف الآخر أنك قمت بقراءتها.

عيوب الواتس آب الذهبي

على الرغم من المميزات المتعددة له إلا أن هناك بعض العيوب التي تكون كالتالي: