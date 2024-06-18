طلــع علامات الطلاب من منصة اوبن ايمس OpenEMIS core.. هــذا رابط مباشر لطباعة الدرجات

من أهم المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم الأردنية هيا منصة اوبن ايمس، هذه المنصة بمثابة حلقة الوصل بين الطلاب والمدرسة، حيث يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم من خلالها بكل سهولة ويسر دون الذهاب الى مقر المدرسة، ومع اختتام اختبارات هذا العام الدراسي فوجدنا البحث يتزايد عن الرابط الخاص بهذه المنصة، وخطوات استخراج النتائج من خلالها، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال سطور المقال التالي.

منصة اوبن ايمس

منصة اوبن ايمس هي منصة تعليمية توفر للطلاب استخراج العلامات التي حصلوا عليها في الامتحانات التي قاموا بأدائها، حيث قامت العديد من المدارس برفع نتائجها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات عبر هذه المنصة توفيرا للجهد المبذول من الطلاب وأولياء الأمور في الذهاب الى مقر المدرسة.

بالإضافة إلى ذلك فتعتبر منصة اوبن ايمس بمثابة حلقة وصل بين الطلاب ومعلميهم، وذلك لأنها توفر الكثير من الخدمات التعليمية مثل المناهج الدراسية لمختلف المراحل، كما يمكن أيضا من خلالها متابعة الأدوات التفاعلية التي تحدد مستوى الطالب.

كيفية استخراج النتائج عبر منصة اوبن ايمس

يمكن استخراج نتائج الطلاب في الاردن عبر منصة اوبن ايمس، عن طريق اتباع الخطوات التالية: