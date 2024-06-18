بكوب من الزبادي حضري بسبوسة العشر دقائق بقوام مرمل أحلى من الجاهزة

تستطيع الأمهات وربات البيوت تحضير بسبوسة العشر دقائق السريعة بخطوات بسيطة وسهلة دون تعب أو تكلفة، وتقديمها للأسرة كحلوى لذيذة في العيد، فهي من الحلويات الرائعة التي تتميز بطعمها اللذيذ ويعشقها الصغار والكبار ونجد مكوناتها متوفرة في كل بيت وتساعدنا في تجهيز حلوى سريعة بكل سهولة، كما تتميز بقوامها الدائب المرمل وتحتوي على كمية مناسبة من السكريات التي يحتاج إليها الجسم خلال ممارسة العمل لتمده بالطاقة والحيوية، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسبوسة العشر دقائق بخطوات سهلة بالمنزل.

مقادير عمل بسبوسة العشر دقائق

سوف نقدم لكم بعض المكونات التي تساعدنا على تحضير بسبوسة دائبة مثل الجاهزة في المنزل وهي كما يلي: –

ثلاث كاسات من سميد البسبوسة .

. ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب من الزبادي.

فنجان صغير من الحليب.

نصف فنجان صغير من السمنة السائلة.

ملعقة صغيرة زبدة مذابة.

شربات بارد ثقيل القوام للتحلية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسبوسة العشر دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء ونضع به السميد، والبيكنج بودر، ثم نقلبهم مع بعض. نضيف الزبدة والسمنة على الخليط ونقلب باستمرار حتى تصبح مثل حبات الرمل. بعد ذلك نضيف الزبادي، والحليب، ثم نقلب في اتجاه واحد حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نحضر صينية وندهنها بالقليل من السمنة، ثم نسكب الخليط داخلها ونقوم بتوزيعه بالتساوي.

طريقة تسوية بسبوسة العشر دقائق

نقوم بوضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرج الصينية من الفرن ونضيف عليها الشربات ونتركها جانبًا حتى تبرد لمدة ساعة، ثم نقوم بتقطيع البسبوسة على حسب الأشكال التي نرغب بها ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.