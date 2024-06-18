“مين الفائز”.. إعلان الفائز في مسابقة الحلم بـ 100 ألف دولار الخميس 2024.. اشترك وأكسب

العديد من الأشخاص يبحثون بشكل مستمر عن طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم، التي تعتبر من أهم المسابقات في الوطن العربي، بالإضافة إلى أن المسابقة توفر العديد من الجوائز المالية الكُبرى التي تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي، حتى أنها من تقديم الإعلامي مصطفى الأغا، وسيتم الإعلان عن الفائز الأسبوعي يوم الخميس المقبل الموافق 20 من شهر يونيو 2024، ويمكنك التعرف على أرقام الإشتراك للمتقدمين الجدد، كما سنكشفه لكم في مقال اليوم، حتى يتعرف عليها جميع المشتركين الجدد في مختلف الدول العربية.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم موسم جديد

أما عن خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد أمام المشتركين الجدد، التي يمكنك من خلالها الحصول على مليون دولار أمريكي، كالأتي:-

أن يتم البحث عن الرقم المخصص لكل بلد مع توفير الكود.

كذلك إرسال رسالة نصية على كلمة “حلم”.

ليتم استقبال الرسائل من قبل إدارة البرنامج.

على أن تستقبل مجموعة من الأسئلة يُرجى الرد عليها.

في حالة تخطي المراحل المؤهلة لقبولك في المسابقة.

الاشتراك في مسابقة الحلم

وأطلقت مسابقة الحلم بعض الأرقام التي من خلالها يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم والحصول على الجائزة الكُبرى التي قيمتها لمليون دولار أمريكي، كالتالي:-