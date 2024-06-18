احصل على اسلحه جديدة.. شفرات جاتا الاصلية أشهر الألعاب الإلكترونية الشعبية 2024 وكيفية استخدامها

لعبة جاتا Grand Theft Auto هي واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية التي تحظى بشعبية واسعة حول العالم والتي تم تطويرها بواسطة شركة Rockstar Games وتتميز بأسلوب اللعب المفتوح الذي يسمح للاعبين بالتجول بحرية في عالم مفتوح مليء بالأنشطة المختلفة مثل القيادة القتال وإتمام المهام حيث تعد شفرات جاتا جزءا لا يتجزأ من تجربة اللعبة تتيح للاعبين استخدام أكواد خاصة لتمكين ميزات إضافية أو الحصول على أسلحة ومركبات جديدة.

أشهر الشفرات الأصلية والحديثة في جاتا لعام 2024

شفرات الأسلحة

PC: `GUNSGUNSGUNS`

PS: `R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up`

Xbox: RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

ذخيرة لا نهائية

PC: `FULLCLIP`

PS: `L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1`

Xbox: `LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Down, LB, LB

شفرات الصحة و الدرع

PC: `HESOYAM`

PS: `R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up`

Xbox: `RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up`

صحة لا نهائية

PC: `BAGUVIX

PS: `Down, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, Triangle`

Xbox: `Down, A, Right, Left, Right, RB, Right, Down, Up, Y`

شفرات المركبات

PC: `AIWPRTON`

PS: `Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle`

Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

كيفية استخدام شفرات جاتا الاصلية