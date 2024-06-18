العب الان مجانا .. طريقة تثبيت لعبة Angry Birds على الهواتف المحمولة الآيفون الأندرويد والهواوي 

لعبة Angry Birds تعد واحدة من أكثر الألعاب شهرة وشعبية في عالم الألعاب الإلكترونية حيث تمكنت من جذب ملايين اللاعبين حول العالم منذ إطلاقها الأول في عام 2009 بفضل فكرتها البسيطة والمبتكرة التي تعتمد على قذف الطيور نحو هياكل تضم خنازير خضراء حيث أصبحت اللعبة جزءا أساسيا من ثقافة الألعاب ومع مرور الوقت تطورت لعبة Angry Birds لتضم العديد من الإصدارات والتحسينات مما زاد من إثارتها وجاذبيتها.

تثبيت Angry Birds على iPhone (iOS

لتثبيت لعبة Angry Birds على هواتفك المحمولة سواء كانت iPhone (iOS أو Android أو Huawei حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:

عبر متجر التطبيقات (App Store)

ابحث عن ايقونة App Store على جهاز iPhone الخاص بك وافتحها.

اضغط على خيار البحث في أسفل الشاشة واكتب Angry Birds في حقل البحث.

بمجرد العثور على التطبيق اضغط على زر تحميل أو السعر إذا كانت اللعبة مدفوعة ومن ثم اتبع التعليمات على الشاشة وتثبيتها على جهازك.

في بعض الأحيان قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك في App Store لإكمال عملية التثبيت.

تثبيت Angry Birds على هواتف Android

عبر متجر Google Play

ابحث عن أيقونة Google Play Store على جهاز Android الخاص بك وافتحها.

اضغط على خيار البحث في أعلى الشاشة واكتب Angry Birds في حقل البحث.

بمجرد العثور على التطبيق اضغط على زر تثبيت ومن ثم اتبع التعليمات للسماح للتطبيق بالوصول إلى ميزات جهازك وتثبيته.

في بعض الأحيان قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك لإكمال عملية التثبيت.

تثبيت Angry Birds على هواتف Huawei

عبر AppGallery