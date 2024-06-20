الحق جدد البطاقة قبل ما توقف.. خطوات تجديد البطاقة التموينية بالكويت والأوراق المطلوبة 2024

قدمت الحكومة الكويتية خطوات تجديد البطاقة التموينية إلكترونيًا من أجل توفير دعم للمواطنين في الكويت، وذلك من خلال توفير لهم سلع بأسعار مخفضة عكس ما تباع في المتاجر بأسعار مرتفعة، وكما نعلم أن تلك البطاقة من الأمور الضرورية التي توفر احتياجات كل أسرة بشكل مستمر، ومن الجدير بالذكر أن يتم إصدار هذه البطاقة لمدة زمنية محددة، لذلك لا بد على كل مواطن كل فترة تجديدها من أجل ضمان استمرار الدعم.

خطوات تجديد البطاقة التموينية في الكويت 2024

أصبحت إجراءات تجديد البطاقة التموينية تتم بشكل بسيط من المنزل، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة في الكويت.

من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالموقع، قم بالبحث عن الخانة الخاصة بكتابة الرقم المدني.

بعد كتابة الرقم المدني أنقر على خيار “تجديد”.

سيتم نقلك مباشرة إلى الصفحة الخاصة برسوم التجديد للبطاقة الإلكترونية.

بإمكانك تحديد الطريقة التي تناسبك من أجل الدفع للخدمات المصرفية أو الإلكترونية.

استكمال الخطوات قم موضحة في الشاشة أمامك.

بعد إتمام عملية الدفع، سيتم مباشرة تجديد لك البطاقة التموينية وسيتم إرسال لك رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني تؤكد عملية التجديد.

الوثائق المطلوبة من أجل تجديد البطاقة التموينية 2024

حتى تقوم بتجديد البطاقة التموينية في الكويت لا بد أن تقدم مجموعة من الأوراق التي تكون كما هي متمثلة على النحو التالي: