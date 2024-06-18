أولادك مثل القط والفار في البيت، أحدث تردد قناة توم وجيري عبر أقمار النايل سات والعرب سات لمشاهدة مغامرات القط والفار 2024، حيث أن قناة توم وجيري تعتبر واحدة من القنوات الرائدة والمشهورة في مجال محتوى الأطفال، وذلك بفضل برامجها ومسلسلاتها الحصرية والمميزة التي تجذب عدداً كبيراً من الأطفال في الوطن العربي، ما يميز هذه القناة بشكل خاص هو عرضها للمسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري.

حدث الآن أحدث تردد توم وجيري الجديدة لأولادك 2024

نطل عليكم الآن بأولادك مثل القط والفار في البيت، أحدث تردد قناة توم وجيري عبر أقمار النايل سات والعرب سات لمشاهدة مغامرات القط والفار 2024، وتقوم قناة توم وجيري باستمرار بتحديث ترددها لضمان عرض محتواها بجودة عالية ودون مشاكل في البث مثل التشويش أو الانقطاع المفاجئ، ولتثبيت القناة لأطفالك على جهاز الإستقبال الخاص بك قم بكتابة الترددات التالية:

أحدث تردد قناة توم وجيري للأطفال عبر قمر النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة : SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

بعد أن تعرفنا على أحدث تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات، نصل الآن إلى متابعي قناة توم وجيري على قمر عرب سات، يجب إدخال التردد الجديد لضمان الاستمتاع بمحتوى القناة، البيانات المطلوبة هي كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

خطوات تثبيت أحدث ترددات قناة توم وجيري عبر جميع الأقمار

بعد أن توصلنا من خلال ما سبق على لو أولادك مثل القط والفار في البيت نزلهم أحدث تردد قناة توم وجيري عبر أقمار النايل سات والعرب سات لمشاهدة مغامرات القط والفار 2024، ولكي تتمكن من مشاهدة القناة أنت وأطفالك قم بإتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد. اختر قائمة الخيارات من القائمة التي تظهر. اختر خيار “البحث اليدوي” من القائمة. حدد القمر الصناعي المناسب، مثل نايل سات أو عرب سات. دخل تردد قناة توم وجيري، ومعدل تصحيح الخطأ، ومعدل الاستقطاب (عمودي أو أفقي) بناءً على القمر الصناعي المختار. انقر على زر “بحث” لبدء عملية البحث عن القنوات المتاحة على القمر الصناعي المحدد. بمجرد الانتهاء من البحث، ستتمكن من تنزيل القناة الفضائية المجانية بكل سهولة على جهاز الرسيفر الخاص بك.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من إضافة القناة بسهولة وبدقة على جهاز الرسيفر الخاص بك للاستمتاع بمشاهدة برنامج توم وجيري.