اخر اصدار من الواتساب الذهبي 2024 وماهي مميزاته الرهيبه

الواتس اب الذهبي واحد من أبرز التطبيقات التي ذاع صيتها سريعاً وانتشر بشكل واسع، حيث أقبل على تحميله أعداد هائلة من المستخدمين، وذلك نظراً لمميزاته وخصائصه العديدة، وبناءاً عليه ينبغي على المستخدم الالتزام بإجراء التحديثات بصورة منتظمة للاستمتاع بكافة مزايا التطبيق بعد التحديث، لذا يبحث الكثير من مستخدمي التطبيق عن الكيفية الصحيحة لتنزيل الاصدار الحديث للاستفادة من مزاياه العديدة المتجددة باستمرار مع كل تحديث.

اخر اصدار من الواتساب الذهبي 2024

يمكنك تنزيل اخر اصدار من الواتساب الذهبي 2024 باتباع مجموعة تعليمات بسيطة، نوضحها فيما يلي من نقاط:

ادخل على الواتس اب الذهبي المتواجد على هاتفك الخاص.

قم بالكبس على خيار “الإعدادات”.

انتقل إلى “المحادثات”.

انقر على خيار “النسخ الاحتياطي”، وذلك لكي لا تفقد محادثاتك بعد التحديث.

انتقل إلى أيقونة “إعدادات الهاتف”.

انقر على أيقونة “التطبيقات”.

اكبس على زر “التحديث”.

بمجرد الانتهاء من التحديث قم بالكبس على زر “افتح”.

قم بسماح الإذن لكافة الأذونات.

مميزات الواتس الذهبي 2024

سنوضح مجموعة من مميزات التحديث الأخير للواتس الذهبي، والتي تتمثل فيما هو آت من نقاط:

إتاحة تغيير نمط الخط ولونه من قبل المستخدم.

إمكانية تحديد عدد من المستخدمين لرؤية الصورة الشخصية بإستثتاء الجميع.

يتيح التحديث الأخير إرسال عدد كبير من الصور والمستندات والملفات والفيديوهات.

إتاحة قراءة الرسائل والحالات عقب حذفها.

إمكانية إخفاء حالة الواتس عن أي مستخدم.

عيوب الواتس الذهبي 2024

قد يواجه بعض المستخدمين عدة مشاكل فيما يتعلق بالاستقرار، هذا إلى جانب إمكانية التعرض لتعليق التطبيق.