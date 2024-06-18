غرامتك سددها.. رابط الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 وطريقة تسديدها

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
غرامتك سددها.. رابط الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 وطريقة تسديدها
الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024

أصبح الإستعلام عن غرامات المرور في العراق، من أكثر الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية أمام جميع المواطنين، الراغبين في التعرف على المخالفات وقيمة الغرامة المكلف سدادها، بالإضافة إلى أن ذلك يكون إلكترونيًا عبر بوابة أور التي بها العديد من الخدمات المرورية الأكثر طلبًا في دولة العراق، ويمكنك الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات استعلام غرامات المرور بالعراق

تتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن غرامات المرور بالعراق، ومعرفة قيمة الغرامة المكلف سدادها، كما يلي:-

  • أن تتوجه بشكل مباشر إلى منصة أور الإلكترونية.
  • ليتم إدخال كلمة السر واسم المستخدم للدخول إلى حسابك الشخصي على المنصة.
  • مع اختيار خدمة “الإطلاع على غرامات المرور”.
  • حتى تتمكن من تدوين رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.
  • مع إدخال باقي المعلومات الخاصة بالمواطن.
  • حتى يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامة.
غرامتك سددها.. رابط الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 وطريقة تسديدها
غرامتك سددها.. رابط الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 وطريقة تسديدها

إجراءات تسديد غرامات المرور بالعراق

لكي تقوم بسداد غرامات المرور في كافة محافظات العراق، بعد الإطلاع على القيمة المكلف تسديدها، وفقًا للخطوات الأتيه:-

  • تذهب في بداية الأمر إلى منصة أور.
  • ثم تختار خدمة السداد.
  • مع اختيار وسيلة الدفع المناسبة للمواطن.
  • على أن يتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمواطن في الخانات الخاصة بذلك.
  • مراجعة المعلومات الخاصة بالسداد.
  • ليتم تتمكن من انهاء كافة الإجراءات الخاصة بعملية التسديد في العراق.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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