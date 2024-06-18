غرامتك سددها.. رابط الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 وطريقة تسديدها

أصبح الإستعلام عن غرامات المرور في العراق، من أكثر الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية أمام جميع المواطنين، الراغبين في التعرف على المخالفات وقيمة الغرامة المكلف سدادها، بالإضافة إلى أن ذلك يكون إلكترونيًا عبر بوابة أور التي بها العديد من الخدمات المرورية الأكثر طلبًا في دولة العراق، ويمكنك الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات استعلام غرامات المرور بالعراق

تتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن غرامات المرور بالعراق، ومعرفة قيمة الغرامة المكلف سدادها، كما يلي:-

أن تتوجه بشكل مباشر إلى منصة أور الإلكترونية.

ليتم إدخال كلمة السر واسم المستخدم للدخول إلى حسابك الشخصي على المنصة.

مع اختيار خدمة “الإطلاع على غرامات المرور”.

حتى تتمكن من تدوين رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

مع إدخال باقي المعلومات الخاصة بالمواطن.

حتى يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامة.

إجراءات تسديد غرامات المرور بالعراق

لكي تقوم بسداد غرامات المرور في كافة محافظات العراق، بعد الإطلاع على القيمة المكلف تسديدها، وفقًا للخطوات الأتيه:-