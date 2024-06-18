تبحث عن وظيفة مميزة “وظائف”حلمك بين يديك، راتب المحاسبين بالسعودية ومتطلبات الحصول على الوظيفة بأكبر الشركات بالمملكة 2024-1445، يتساءل العديد من المحاسبين المتخرجين حديثًا عن متوسط الرواتب في المملكة العربية السعودية، تتفاوت الرواتب بناءً على نوع الشهادة التي حصلوا عليها في المحاسبة، سواء كانت ماجستير أو بكالوريوس، وكذلك بناءً على عدد سنوات الخبرة، بالإضافة إلى ذلك، تختلف أدوار المحاسبين داخل الشركات التي يعملون بها، سنتناول كل هذه العوامل بالتفصيل.

مرتبات المحاسبين فى السعودية حسب الشهادات العلمية

هل تحلم بوظيفة بشركة كبيرة بالسعودية “وظائف”حلمك بين يديك، متوسط راتب المحاسبين بالسعودية ومتطلبات الحصول على الوظيفة بأكبر الشركات بالمملكة 2024-1445، تختلف مرتبات المحاسبين في السعودية بناءً على الشهادة الحاصلين عليها، سنوضح لكم ذلك فيما يلي:

راتب المحاسب الحاصل على شهادة البكالوريوس BSC يبدأ من 12,500 ريال سعودي، مع زيادة سنوية بنسبة 46%.

أما من حصل على شهادة الماجستير Masters في المحاسبة، فيبدأ راتبه من 15,400 ريال سعودي، ويحصل على زيادة سنوية بنسبة 23%.

مرتبات المحاسبين بالسعودية حسب الخبرة

بعد أن توصلنا من خلا ما سبق إلى “وظائف”حلمك بين يديك، راتب المحاسبين بالسعودية ومتطلبات الحصول على الوظيفة بأكبر الشركات بالمملكة 2024-1445، ننتقل الآن إلى نقطة أخرى وهي مرتبات المحاسبين بالسعودية حسب الخبرة، حيث تختلف مرتبات المحاسبين في المملكة العربية السعودية بناءً على سنوات الخبرة التي يمتلكها المحاسب:

راتب المحاسب بخبرة أقل من سنتين هو 9,000 ريال سعودي. المحاسب الذي تتراوح خبرته من سنتين إلى 5 سنوات يحصل على راتب قدره 12,000 ريال سعودي. المحاسب القانوني ذو خبرة من 5 إلى 10 سنوات يتقاضى راتبًا قدره 16,000 ريال سعودي. أما المحاسب الذي تتراوح خبرته من 10 إلى 15 سنة، فيحصل على دخل شهري قدره 19,000 ريال سعودي.

مهام المحاسب في الشركات