هنا.. رابط نتائج الطلاب 2024 عبر البوابة التعليمية في سلطنة عمان

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور في سلطنة عمان بفارغ الصبر إلى إعلان نتائج الطلاب لعام 2024 عبر البوابة التعليمية على الموقع الإلكتروني home.moe.gov.om، توفر البوابة التعليمية مجموعة من الخدمات الهامة التي تشمل نتائج الطلاب، الجداول الدراسية، تقارير الغياب، التقارير المدرسية، الكتب المدرسية، الامتحانات الإلكترونية، والمنتديات التربوية، تهدف هذه البوابة إلى تسهيل العملية التعليمية وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور، وتعزيز التواصل بين الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة.

البوابة التعليمية سلطنة عمان 2024

من بين الخدمات البارزة التي تقدمها البوابة التعليمية نظام المراسلات الإلكتروني الذي يسمح بالتواصل الفعال بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، هذا النظام يسهم في تبسيط العملية التعليمية، للحصول على نتائج الطلاب، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة التعليمية لسلطنة عمان. تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بالطالب أو ولي الأمر (اسم المستخدم وكلمة المرور). الانتقال إلى القائمة الرئيسية واختيار خدمة “نتائج الطلاب”. إدخال رقم الطالب أو رقم السجل المدني الخاص بولي الأمر. الضغط على زر “عرض النتائج” لعرض النتائج الخاصة بالطالب.

تسجيل دخول ولي الأمر

يمكن لأولياء الأمور التسجيل في البوابة التعليمية باستخدام رقم السجل المدني واسم المستخدم وكلمة المرور، بعد تسجيل الدخول، يمكنهم الاستفادة من العديد من الخدمات، مثل عرض نتائج الطلاب، الاطلاع على الجداول الدراسية، متابعة الغياب، الاطلاع على التقارير المدرسية، تحميل الكتب المدرسية، والمشاركة في المنتديات التربوية، تسعى البوابة التعليمية في سلطنة عمان إلى تسهيل العملية التعليمية وتعزيز التواصل الفعال بين أولياء الأمور والمعلمين والإدارة المدرسية.

توفر البوابة التعليمية في سلطنة عمان أدوات وخدمات متكاملة تهدف إلى دعم العملية التعليمية وتحسينها، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول بسهولة إلى المعلومات والنتائج الدراسية، وتوفير الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية.