اسمك نزل الوجبة السابعة pdf؟.. تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة spa.gov.iq

أطلقت الحكومة العراقية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وهذا ما يهم عدد كبير من الأسر داخل الدولة حيث أن برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز المساعدات المالية التي يتم صرفها كل شهر للأسر محدودة الدخل والهدف من هذا هو مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم سواء طعام أو شراب أو رعاية طبية بالإضافة إلى تعليم الأبناء ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط قامت بوضعها الجهات المعنية وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يجب على جميع الأسر المستفيدة اتباع الخطوات التالية عند الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بتفعيلها الحكومة وذلك بمجرد اتباع الخطوات الآتية:

أولا يتطلب منك الدخول على منصة مظلتي. بعد ذلك قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية الموجود في الصفحة الرئيسية. اضغط على زر الرعاية الاجتماعية. سوف يفتح لك نموذج بيانات قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق. أخيرا اضغط على زر بحث وسوف يفتح لك ملف يضم جميع المقبولين في الدعم.

شروط التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية

قامت الحكومة بتوضيح مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى طالبي الرعاية الاجتماعية ومن أبرز تلك الشروط: