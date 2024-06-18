“أغاني الأطفال طول اليوم“ استقبل تردد قناة وناسة الجديد نايل وعربسات للاستمتاع بأحلى أغاني لولو المحترمة

يعتبر تردد قناة وناسة واحد من الترددات التي يتم التساؤل عنه بكثرة من قبل الآباء والأمهات وهذا لما تعرضه من محتوى حيث أنها تقوم ببث أغاني وأناشيد الأطفال على مدار اليوم وبدون تقطيع وهذا يعمل على جذب انتباه الطفل، كما أنها تمتلك أيضا باقة مميزة من المسلسلات الكرتونية المفضلة لدى فئة كبيرة من الأطفال، لذلك السبب ننصحك باستقبالها على الرسيفر الخاص بكم وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

قناة وناسة

على الرغم من أنه تم إطلاق قناة وناسة منذ فترة ليست طويلة إلا أنها نجحت في أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي وهذا بسبب لما تعرضه من محتوى حيث أنها لا تعتمد على المحتوى الترفيهي فقط بل تقوم أيضا بعرض مجموعة من البرامج التعليمية التي تعلم الطفل أساس الحساب والعربي والدين، لذلك قومي بتنزيل القناة على الفور وهذا من خلال القمر الصناعي نايل سات باستخدام هذا التردد:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة وناسة على عرب سات

قم باستخدام هذا التردد أيضا عند تنزيل قناة وناسة ويجب العلم أن تنزيل القناة يتم بشكل مجاني ولا يتطلب منك دفع رسوم:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: رأسي.

أغاني قناة وناسة

تمتلك القناة باقة من الأغاني المميزة والمفضلة لدى الأطفال ومنها: