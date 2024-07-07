“1.100.000 دينار مصرف الرافدين“ مفاجأة سارة من “وزارة المالية العراقية“ لتلك الفئة من المواطنين!!

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين وهذا ما يتساءل عنه فئة كبيرة من الموظفين داخل الدولة حيث أنه من المقرر زيادة الرواتب هذا الشهر وذلك من أجل مساعدة الموظفين في عموم العراق مواجهة غلاء الأسعار حيث أن الحكومة تسعى بشكل دائم نحو تقديم كل ماهو أفضل لمواطنيها، ولكن يجب العلم أن تلك الزيادة تختلف من موظف لآخر وهذا يتم وفق مجموعة من المعايير، وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم زيادة رواتب الموظفين داخل الدولة وهذا بنسبة تصل حتى 50٪، ولكن يجب العلم أن الزيادة سوف تكون متغيرة وذلك يتم تحديده على حسب الدرجة الوظيفية بالإضافة إلى الدرجة العلمية والخبرة العملية، ومن المقرر أن تكون الزيادة كالتالي:

سوف يحصل موظفين الدرجة الأولى على راتب قدره مليون و 100 ألف دينار.

بينما موظفين الدرجة الثامنة من المقرر أن تكون رواتبهم بعد الزيادة هي 819.000 دينار.

سوف يتقاضى موظفو الدرجة التاسعة راتب قدره 727.500 ألف دينار.

سوف يحصل موظفي الدرجة العاشرة على راتب يصل حتى 650.000 دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة

يمكن لجميع الموظفين في جميع محافظات العراق الاستعلام عن رواتبهم وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة وهذا باتباع الخطوات الآتية: