حماية الصور الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنع المتطفلين من أخذ “سكرين شوت لبروفايلك على الفيسبوك والواتساب

أصبح موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أكثر المنصات استخدامًا لمشاركة الصور الشخصية، إلا أن بعض المستخدمين يشعرون بالانزعاج من إمكانية أخذ “سكرين شوت” لهذه الصور دون إذنهم، لحل هذه المشكلة، نقدم لكم خطوات بسيطة لمنع أخذ “سكرين شوت” لصور بروفايلكم على فيسبوك وواتساب.

كيفية منع أخذ “سکرین شوت” لصورة بروفايل فيسبوك

لمنع الآخرين من أخذ “سكرين شوت” لصورتك الشخصية على فيسبوك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح حسابك على فيسبوك وانتقل إلى صفحتك الشخصية. اضغط على صورتك الشخصية. من الخيارات الظاهرة، اختر “تشغيل ميزة حماية صورة الملف الشخصي”. اتبع التعليمات الظاهرة واضغط على “التالي” ثم “حفظ”.

بتفعيل هذه الميزة، سيتمكن فيسبوك من حماية صورتك الشخصية من التقاط “سكرين شوت” غير مرغوب فيه.

منع أخذ “سكرين شوت” لصورة بروفايل واتساب

يمكنك تأمين صورة بروفايلك على واتساب عبر الخطوات التالية:

تأكد من تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث نسخة. افتح واتساب وانتقل إلى صفحة بروفايلك. اضغط على صورتك الشخصية. ستظهر لك رسالة توضح أنه “لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب سياسة الخصوصية”.

بهذا، تكون قد فعلت ميزة تمنع الآخرين من التقاط “سكرين شوت” لصورتك الشخصية على واتساب.

نصائح إضافية لحماية خصوصيتك

لحماية خصوصيتك بشكل عام على منصات التواصل الاجتماعي، اتبع النصائح التالية:

استخدم كلمات مرور قوية ومعقدة.

تجنب قبول طلبات صداقة من أشخاص غير معروفين.

كن حذرًا عند مشاركة معلومات شخصية على الإنترنت.

قم بمراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام لضمان حماية بياناتك.

تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود مستمرة لحماية خصوصية المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على خصوصية صورك ومعلوماتك الشخصية على فيسبوك وواتساب، مما يوفر لك تجربة استخدام أكثر أمانً وراحة.