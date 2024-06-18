طريقة nid-moi.gov.iq حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة

أصبحت البطاقة الوطنية الموحدة، من أكثر الوثائق المعتمدة في دولة العراق، حتى أن هذه البطاقة تحمل كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن، وكذلك عنوان الشخص كاملاً، مع مراعاة بأن هذه الخدمة أصبحت متوفرة بشكل إلكترونيًا، تسهيلاً على المواطنين في إمكانية الحصول عليها، دون الذهاب إلى أي مكان، مما يوفر ذلك الوقت والجهد اللازم في عملية استخراجها.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم حجز البطاقة الوطنية الموحدة داخل محافظات العراق، لابد من اتباع الأتي:-

يُرجى القيام بالدخول إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة في العراق.

بعد ذلك يتم تسجيل بيانات الدخول.

على أن يتم ملء استمارة طلب الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة.

لتقوم عند ذلك بإدخال كافة المعلومات والوثائق المعنية بطلب القبول.

التأكد من صحة البيانات والإجراءات المتبعه لاستخراج البطاقة.

ليتم في النهاية الضغط على زر “تأكيد”.

شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

أما عن الشروط التي يجب اتباعها لكي يتم الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في كافة المحافظات العراقية، كالأتي:-