أعرف هتقبض كام..موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر يوليو 2024 اعتبارا من يوم 1 يوليو، ويستمر الصرف لمدة ستة أيام حتى يوم 6 يوليو، يأتي هذا القرار بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من صرف معاشاتهم بكل أريحية من خلال مجموعة متنوعة من المنافذ.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

يمكن للمستفيدين صرف معاشاتهم من خلال عدة وسائل متاحة لتناسب احتياجات الجميع، تتضمن هذه الوسائل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك.

منافذ البريد المصري.

فروع البنوك والبنوك التجارية.

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

وللتسهيل على المستفيدين، يمكنهم الاستعلام عن قيمة معاشات شهر يوليو 2024 عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يمكن إجراء الاستعلام باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص المستفيد من صرف المعاش، مما يوفر وقتهم ويجنبهم عناء الذهاب إلى مكاتب التأمينات.

تسهيل الإجراءات للمستفيدين

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تجربة صرف المعاشات وتخفيف الأعباء عن كاهل المستفيدين، حيث تتاح لهم العديد من الخيارات لصرف معاشاتهم بسهولة ويسر، كما تعكس هذه الخطوة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم خدمات أفضل لمستحقي المعاشات وضمان راحتهم.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية بكل سهولة، يعد توفير مجموعة متنوعة من وسائل صرف المعاشات خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف، مما يتيح للمستفيدين اختيار الطريقة الأنسب لهم وفقًا لاحتياجاتهم وظروفهم الشخصية.